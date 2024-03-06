"Солнце и луна": Милла Йовович трогательно обратилась к мужу (фото)

Милла Йовович и Пол Андерсон поженились в 2009 году. Они воспитывают трех общих дочерей.

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48-летняя американская актриса Милла Йовович трогательно обратилась к мужу, режиссеру Полу Андерсону, в честь его 59-летия. Снимком и словами поздравления звезда экрана поделилась в Instagram.

Многодетная мама опубликовала черно-белое селфи с именинником на фоне большого сердца.

"С днем рождения, мой замечательный муж! Пол, ты солнце и луна во всей нашей жизни. Ты — земля, которая хранит нас в безопасности, ты — звезды, которые не дают нам зажигаться от удивления от того, какой невероятный мужчина в нашей жизни, который дарит нам столько любви. Твоим маленьким леди так повезло, что у них есть ты. Я очень тебя люблю! Ты для меня все!" — отметила уроженка Киева.

Милла Йовович с мужем

Звездная пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают троих общих детей — дочерей Эвер, Дашиэль и Осиан. До этого Милла Йовович, которая родилась в столице Украины, состояла в браках с режиссером Люком Бессоном и актером Шоном Эндрюсом.

Старшая дочь супругов Эвер уже снялась в ряде картин, среди которых "Питер Пэн", где девочка исполнила главную роль. Также юная звезда активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu.

Эвер Андерсон Фото: Ever Anderson/Instagram

Напомним, старшая дочь Миллы Йовович трогательно поздравила отца с днем рождения.

Также Фокус писал о съемке Эвер Андерсон для итальянского бренда.