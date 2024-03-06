Топ 5 эффективных натуральных антибиотиков, которые можно купить на рынке

Многие продукты питания и растительные экстракты обладают природными антибиотическими свойствами, но эффективны они или нет, остается дискуссионной темой.

Related video

Антибиотики стали настоящим спасением от множества опасных болезней. Однако важно понимать, что они помогают лечить только бактериальные инфекции, поэтому не стоит безответственно использовать их при вирусных инфекциях. Это не только будет неэффективным, но и может привести к устойчивости к антибиотикам, при которой бактерии приобретают способность уклоняться от лекарств, предназначенных для их уничтожения. Есть натуральные антибиотики, которые можно безопасно использовать для улучшения своего здоровья. Об этом пишет OnlyMyHealth.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Доктор Джойдип Гош рассказал о пяти самых популярных природных источников антибиотиков.

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, благодаря гингеролам и шогаолам, соединениям, содержащимся в имбире. Известно, что они борются с различными бактериями, в том числе с такими как кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Некоторые из распространенных примеров инфекций, вызванных кишечной палочкой, включают ИМП, пневмонию и менингит, тогда как золотистый стафилококк может вызывать фурункулы и целлюлит.

Чеснок

Фото: Freepik

Чеснок — распространенный продукт, который может предложить больше, чем просто вкус. Было доказано, что он обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить широкий спектр бактериальных инфекций. Некоторые из распространенных соединений включают аллицин, айоен и аллилсульфид, придающие чесноку способность сдерживать бактерии.

Исследования 2011 года, опубликованные в журнале "Прикладная и экологическая микробиология", обнаружили, что экстракты чеснока, в частности сероорганические соединения, могут инактивировать пищевые бактерии Campylobacter jejuni.

Гвоздика

Фото: Freepik

Гвоздика известна своими антимикробными свойствами. Исследователи предполагают, что эта специя содержит соединение под названием эвгенол, которое препятствует росту различных бактерий, включая S. aureus и E. Coli. Однако важно отметить, что не следует полагаться на гвоздику или любые другие природные антибиотики в качестве основного средства лечения бактериальных инфекций.

Мед

Фото: Freepik

Мед считается здоровым источником различных питательных веществ и антиоксидантных свойств. И он также имеет долгую историю использования в качестве природного антибиотика. Все потому, что он содержит перекись водорода, которая обладает антибактериальными свойствами и может предотвратить инфекции, вызванные золотистым стафилококком и кишечной палочкой.

Исследования, опубликованные в Азиатско-Тихоокеанском журнале тропической биомедицины, предполагают, что некоторые виды меда, например, мед манука, эффективны даже без перекиси водорода, что можно объяснить другими механизмами, такими как низкий уровень pH и высокое содержание сахара. Кроме того, в лабораторных условиях мед медицинского назначения показал свою эффективность против устойчивых к антибиотикам бактерий, отмечается в исследовании.

Мирра

Доказано, что мирра обладает сильными антибактериальными свойствами, защищающими от распространенных бактерий. Исследования, опубликованные в Planta Medica, обнаружили, что экстракт мирры может защитить от нескольких бактерий, включая кишечную палочку, золотистый стафилококк, синегнойную палочку и Candida albicans.

Эффективны ли природные антибиотики?

Фото: Freepik

Согласно Аюрведе, природные антибиотики считаются эффективными при определенных состояниях, таких как кожные инфекции, они действуют как антиоксиданты или усилители иммунитета, а также способствуют устойчивости бактерий к инфекциям, сказал доктор Гош.

"В прошлом, когда аллопатия не была широко распространена, люди полагались на природные антибиотики и домашние средства, которые продемонстрировали эффективность при лечении ран и инфекций. Однако в аллопатии данные об эффективности природных антибиотиков ограничены", — добавил он.

Антибиотики — отличный способ лечения бактериальных инфекций. Однако принимать их следует только под наблюдением врача. Точно так же важно проконсультироваться с врачом по поводу приема натуральных антибиотиков. И не полагайтесь полностью на них, поскольку тяжелые бактериальные инфекции могут потребовать более сложных методов лечения.

Напомним, 5 продуктов, которые повысят иммунитет и помогут продлить жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что важно добавить в свой рацион напитки, которые борются с воспалениями и нормализуют работу кишечника.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.