Майли Сайрус снялась в знойной рекламе Dolce & Gabbana (видео)

Знаменитая певица рекламирует новые солнцезащитные очки за $370. Она выглядит эффектно в полупрозрачном платье на кровати с красной постелью.

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31-летняя американская певица Майли Сайрус стала героиней новой рекламной кампании итальянского люксового бренда Dolce & Gabbana Eyewear и поделилась видео на своей странице в Instagram.

Девушка рекламирует стильные солнцезащитные очки за $370, потягиваясь на кровати, застеленной красными простынями и подушками. На ней – черное белье и прозрачное черное платье на тонких бретелях и с вырезами вокруг живота. Она надела черные туфли на каблуке с открытым носком, чтобы они соответствовали цветовой гамме ее ансамбля для рекламной кампании весна-лето 2024.

Позже Майли сменила наряд и надела облегающее боди с деталями корсета спереди. В какой-то момент она продемонстрировала завидную растяжку и стройные длинные ноги.

Стилисты уложили ее волосы назад от лица, чтобы лучше были видны очки, и придали им эффект мокрых волос.

Видео меняется от цветного к черно-белому, а фоном звучит песня артистки "Heart", написанная специально для кампании.

"Ультра женственные формы, четкий дизайн и линейный стиль, объединенные безошибочным логотипом DG, предлагающие новую гламурную перспективу", – гласит официальное описание очков.

Март выдался весьма продуктивным для Майли. В начале месяца она выпустила песню "Doctor ("Work It Out") с Фарреллом Уильямсом. Ранее трек, который она собиралась включить в альбом Bangerz 2013 года, уже звучал на показе Louis Vuitton во время Недели моды в Париже в январе.

За свой хит "Flowers" звезда получила первую в истории премию Brit Award за лучшую международную песню и увезла домой статуетку с "Грэмми".

Тем временем в семье певицы далеко не все так гладко, поскольку мать артистки "увела" парня у своей дочери Ноа. Тиш Сайрус вышла замуж за актера Доминика Перселла, который ранее встречался с Ноа. Тиш закрутила с ним отношения, когда Доминик еще был в паре с ее дочкой. Теперь мать и дочь не общаются, а вот Майли была на свадьбе своей матери.

Ранее Фокус писал, что Майли Сайрус счастлива в отношениях с музыкантом Максом Мирандо, который моложе ее на шесть лет. По слухам, пара уже живет вместе.