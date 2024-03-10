Опасно для здоровья: почему нельзя мыть мясо перед приготовлением, — диетолог

Мясо — это продукт, который практически ежедневно употребляет большинство людей, однако не все знают, как правильно подготовить и обработать его перед приготовлением. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Татьяна Кихтева рассказывает о том, почему нельзя мыть мясо.

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Многие люди моют мясо, даже не представляя, что это может способствовать распространению вредных бактерий, о котором говорят авторитетные источники. Эксперты по питанию до сих пор не дают единогласного ответа, однако есть ряд аргументов, которые доказывают, что несоблюдение важных условий безопасности при обработке мяса перед приготовлением, может быть опасно для здоровья. Фокус спросил у диетолога, семейного врача, президента Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяны Кихтевой о том, почему нельзя мыть мясо, и как его правильно обработать, чтобы избавиться от грязи и бактерий.

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Почему нельзя мыть

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Мыть или не мыть мясо перед приготовлением — довольно дискуссионный вопрос среди диетологов и экспертов по пищевым продуктам, потому что основной аргумент против того, чтобы мыть мясо — это распространение бактерий.

"Мытье мяса может привести к распространению вредных бактерий, таких как сальмонелла, кампилобактерия и кишечная палочка по всей кухне. Вода, во время мытья мяса под краном, разбрызгивается по всей кухне, что распространяет бактерии на столешницы, на разделочные доски, посуду и другие поверхности, потенциально загрязняя кухню", — отмечает диетолог.

Некоторых может удивить то, что мясо не требует мытья перед приготовлением, но об этом говорят не только эксперты по питанию, а даже такие авторитетные организации как Министерство сельского хозяйства США и Центры по контролю и профилактике заболеваний. Также они считают, что если правильно хранить и готовить мясо, при правильной температуре, то все бактерии, будут обезврежены, поэтому мыть не обязательно. Но эти условия не всегда выполняются, поэтому в некоторых культурах питания и странах все же принято мясо мыть.

Как очистить грязное мясо

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Если вы купили свежее упакованное мясо в супермаркете и уверены в его качестве и происхождении, его можно сразу готовить. Однако, что делать, если вы покупали мясо на рынке, где оно находилось в контакте с грязными поверхностями, или загрязненное, в крови?

"Если вы купили на рынке сырое мясо в крови, то его нужно очистить, и для этого есть несколько этапов", — говорит Татьяна Кихтева. "Сначала надо вымыть кухонную раковину горячей мыльной водой, затем ее продезинфицировать. Нужно избегать перекрестного загрязнения, то есть стоит убедиться, что рабочая зона свободна от других пищевых продуктов или кухонных принадлежностей. То есть вы работаете с мясом и только с мясом. Второй шаг — это деликатная очистка. Нужно осторожно промокнуть поверхность мяса влажными бумажными полотенцами и таким образом удалить с него видимую грязь или кровь".

Диетолог отмечает, что если нужно еще дополнительно очистить, то можно добавить дополнительное минимальное ополаскивание под проточной холодной водой. Мясо нужно быстро прополоскать, избегая разбрызгивания, поэтому поток воды должен быть слабый и направлен только на мясо.

"После того, как вы обработали сырое мясо, нужно обязательно очистить и продезинфицировать все поверхности, которые с ним контактировали: раковину, столешницу, доски, краны, используя кухонное дезинфицирующее средство", — говорит Татьяна Кихтева.

После того, как вы промыли мясо, нужно просушить его бумажными полотенцами, эти полотенца утилизировать и приготовить мясо при правильной температуре, чтобы уничтожить все бактерии. Также не забывайте мыть руки с мылом, не менее 20 секунд до и после работы с сырым мясом.

Как правильно употреблять мясо

Фото: Getty Images

Долгожители, проживающие в так называемых Голубых зонах, имеют преимущественно растительный тип питания и употребляют мясо, особенно красное, в ограниченном количестве. Да, мясо является источником белка, но не все оно одинаково полезно для здоровья, поэтому стоит это учитывать, составляя свой рацион.

"Нужно выбирать нежирные сорта мяса, чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров, ведь в избытке они могут быть вредны. Поэтому стоит отдавать предпочтение птице без кожи, говядине, вырезке, выбирая нежирные кусочки. И обязательно контролировать порции. Стандартная порция мяса должна быть размером с ладонь или колоду карт, это примерно 85-100 г", — отмечает Татьяна Кихтева.

Итак, основой здорового рациона должны быть нежирные сорта мяса. Красное мясо диетолог рекомендует употреблять 2-3 раза в неделю, обязательно с овощами, заправленными оливковым маслом, ведь мясо с клетчаткой — это отличное сочетание.

Как готовить?

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Важно понимать, что полезным или вредным является не сам продукт, на него также влияет способ приготовления и сопутствующие ингредиенты. Так, например, курица считается диетическим выбором, однако, если вы приготовите наггетсы в панировке и фритюре — это вряд ли будет полезно.

"Конечно нужно выбирать правильные методы приготовления мяса — не жарить, а запекать, готовить на гриле или на пару, чтобы уменьшить образование вредных соединений, связанных с высокой температурой во время жарки", — советует диетолог.

Если же вы выбираете жарку, выбирайте масло, которое имеет высокую температуру горения и не будет выделять опасные соединения во время приготовления мяса. Вместо рафинированного подсолнечного масла используйте масло Гхи или топленое, масло авокадо, кокосовое масло и другие.

Напомним, 8 фруктов, в которых белка больше, чем в мясе.

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