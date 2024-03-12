Алина Гросу во второй раз вышла замуж. Первые фото мужа (видео)

Певица тщательно скрывает имя своего второго мужчины, однако на видео показала, как они выглядят вместе.

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28-летняя украинская певица Алина Гросу публично сообщила, что во второй раз вышла замуж. Об этом она написала у себя на странице в Инстаграм.

Алина Гросу опубликовала первое фото со свадьбы и показала маленький видеоролик на котором она со своим любимым позируют на фоне моря и скал. На видео заметно, что Алина одета в белое нежное платье, а ее теперь уже муж — в черный костюм. Пара обнимаясь смотрит на восход солнца и позирует для камер. Конечно на видео не видно лица нового избранника Алины Гросу, все кадры сняты со спины. Кто именно стал ее вторым мужем певица пока не афиширует. Однако, ранее ее подруга рассекретила, что мужчина публичный человек в Украине, именно поэтому певица пока не готова раскрывать его имени и лица.

Видеоролик и фото Алина Гросу подписала словами: "Я снова сделала это...".

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Конечно, поклонники сразу начали поздравлять певицу с женитьбой и предполагать, кто мог стать ее вторым мужем: "Поздравляю! Неужели это Роман? (ред. Полянский)", "Это круто !!!! Вы молодец , стремитесь быть счастливой !!!!", "Поздравляю!!! Пусть у вас все будет хорошо!!! И помни,что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим", "Поздравляю Вас! Будьте счастливы и берегите свою любовь от завистливых глаз!", "Поздравляю!!!! Счастья вам!!! Жду больше информации и фото", "Искренне поздравляем !!!! Любви, согласия, мира и достатка !!!! ", "Умничка надо искать свое, а не всю жизнь жить с чужим человеком", "И опять через пол года разведешься?", "Поздравления! Счастья, любви и только самых приятных моментов друг с другом", "Чтобы там не было — свадьба или новый клип, но я желаю счастья", "Поздравляю и пусть ваша любовь будет горячая как солнце и сладкая как мед".

Отметим, что пять лет назад (2019) Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Однако уже вскоре пара рассталась не прожив вместе даже года. Уже потом стало известно, что певица имеет роман с актером Романом Полянским, но уже в 2022 году стало известно, что пара разорвала отношения. Актер вернулся в Москву, а уже через полгода Алина Гросу уехала в Соединенные Штаты на обучение в Голливудскую школу актерского мастерства (Theatre of Arts Hollywood Acting School) в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Анна Саливанчук развелась со своим мужем почти после 10 лет брака. Кроме этого, Фокус писал, известные супруги актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов разводятся после 10 лет отношений.