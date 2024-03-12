Понадобится всего 5 минут: 7 способов быстро снять стресс и успокоить нервы

Стресс может разрушить все ваши планы испортить настроение и отношения с людьми. Если вам необходимо быстро взять себя в руки, воспользуйтесь советами, которые успокоят ваш разум и помогут расслабиться.

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Стресс окружает современного человека буквально повсюду: войны, катаклизмы, напряженный рабочий график и сложности в отношениях. Важно научиться управлять стрессом, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье. Эти советы помогут вам быстро снять стресс и улучшить свое ментальное здоровье. Об этом пишет Health Shots.

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Выпейте воды

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Если вы находитесь в состоянии сильного стресса, первое, что нужно сделать, это выпить стакан воды. Поддержание гидратации важно для поддержания здоровья всего организма, а также может значительно снизить уровень стресса. Если вы обезвожены, это может привести к усталости и повышенно реакции на стресс. По данным Всемирного журнала психиатрии, те, кто постоянно пьет воду имеют меньший риск стресса, беспокойства и депрессии по сравнению с людьми, потребляющими меньше воды. Поэтому в первую очередь, важно убедиться, что вы пьете достаточно воды и не обезвожены.

Дышите глубоко

Всевозможные дыхательные практики и упражнения по глубокому дыханию могут быстро снизить уровень стресса. Намеренное замедление вызывает реакцию расслабления организма. Глубоко вдохните через нос, затем на несколько секунд задержите дыхание, а затем медленно выдохните через рот. Такое ритмичное дыхание не только обеспечит самый быстрый способ успокоить нервную систему, но и способствует осознанности, позволяя сконцентрировать внимание на настоящем моменте и переключиться.

Слушайте музыку

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Музыка положительно влияет на ваши эмоции и может служить мощным инструментом управления стрессом. Исследования подтверждают, что музыка является отличным инструментом в терапии стресса и способствует высокому уровню релаксации. Вы можете слушать любую музыку, которая вас расслабляет и помогает поднять настроение. Музыка может отвлечь ваш разум от факторов стресса и помочь расслабиться.

Подключите йогу

Йога способствует расслаблению и помогает успокоить нервы. Поза ребенка — простая, но эффективная поза йоги, способствующая расслаблению. Встаньте на колени, сядьте на пятки, а затем вытяните руки вперед, опуская корпус на пол. Эта популярная поза йоги поможет снять напряжение в теле, расслабить мышцы шеи и плеч. Сосредоточьтесь на своем дыхании и ощущениях в теле, позволяя своему мозгу освободиться от навязчивых мыслей.

Используйте ароматические свечи

Фото: Freepik

Медитация и различные практики могут восстановить нервную систему и уменьшить тревожность, однако также эффективным инструментом в борьбе со стрессом является и ароматерапия. Согласно исследованию, опубликованному в Национальной медицинской библиотеке, ароматические свечи оказывают психологическое воздействие, снижая стресс и беспокойство. Вы можете использовать аромат лаванды, ромашки или эвкалипта, известные своими успокаивающими свойствами. Успокаивающий аромат поможет создать расслабляющую атмосферу и поможет отвлечься.

Практикуйте осознанность

Осознанность предполагает внимание к настоящему моменты без осуждения. Эта практика поможет вам расслабиться, отстранившись от роя навязчивых мыслей, переживаний и тревог. Закройте глаза, сосредоточьтесь на своем дыхании и отпустите все свои мысли. Такая практика поможет уменьшить беспокойство и обрести спокойствие.

Напомним, психолог поделилась советами, как перестать заедать стресс и эмоции.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.