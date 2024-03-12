Знадобиться всього 5 хвилин: 7 способів швидко зняти стрес і заспокоїти нерви

Стрес може зруйнувати всі ваші плани, зіпсувати настрій і стосунки з людьми. Якщо вам необхідно швидко взяти себе в руки, скористайтеся порадами, які заспокоять ваш розум та допоможуть розслабитися.

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Стрес оточує сучасну людину буквально всюди: війни, катаклізми, напружений робочий графік і складнощі у стосунках. Важливо навчитися керувати стресом, щоб зберегти психічне і фізичне здоров'я. Ці поради допоможуть вам швидко зняти стрес і поліпшити своє ментальне здоров'я. Про це пише Health Shots.

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Випийте води

Фото: Shutterstock

Якщо ви перебуваєте в стані сильного стресу, перше, що потрібно зробити, це випити склянку води. Підтримка гідратації важлива для підтримки здоров'я всього організму, а також може значно знизити рівень стресу. Якщо ви зневоднені, це може призвести до втоми і підвищеної реакції на стрес. За даними Всесвітнього журналу психіатрії, ті, хто постійно п'є воду, мають менший ризик стресу, занепокоєння та депресії, порівняно з людьми, які споживають менше води. Тому насамперед важливо переконатися, що ви п'єте достатньо води і не зневоднені.

Дихайте глибоко

Усілякі дихальні практики та вправи з глибокого дихання можуть швидко знизити рівень стресу. Навмисне уповільнення викликає реакцію розслаблення організму. Глибоко вдихніть через ніс, потім на кілька секунд затримайте дихання, а потім повільно видихніть через рот. Таке ритмічне дихання не тільки забезпечить найшвидший спосіб заспокоїти нервову систему, а й сприяє усвідомленості, даючи змогу сконцентрувати увагу на теперішньому моменті та переключитися.

Слухайте музику

Фото: Freepik

Музика позитивно впливає на ваші емоції та може слугувати потужним інструментом управління стресом. Дослідження підтверджують, що музика є чудовим інструментом у терапії стресу і сприяє високому рівню релаксації. Ви можете слухати будь-яку музику, яка вас розслабляє і допомагає підняти настрій. Музика може відволікти ваш розум від чинників стресу і допомогти розслабитися.

Підключіть йогу

Йога сприяє розслабленню і допомагає заспокоїти нерви. Поза дитини — проста, але ефективна поза йоги, що сприяє розслабленню. Встаньте на коліна, сядьте на п'яти, а потім витягніть руки вперед, опускаючи корпус на підлогу. Ця популярна поза йоги допоможе зняти напругу в тілі, розслабити м'язи шиї та плечей. Зосередьтеся на своєму диханні та відчуттях у тілі, дозволяючи своєму мозку звільнитися від нав'язливих думок.

Використовуйте ароматичні свічки

Фото: Freepik

Медитація та різноманітні практики можуть відновити нервову систему та зменшити тривожність, проте також ефективним інструментом у боротьбі зі стресом є й ароматерапія. Згідно з дослідженням, опублікованим у Національній медичній бібліотеці, ароматичні свічки чинять психологічний вплив, знижуючи стрес і занепокоєння. Ви можете використовувати аромат лаванди, ромашки або евкаліпта, відомі своїми заспокійливими властивостями. Заспокійливий аромат допоможе створити розслаблюючу атмосферу і допоможе відволіктися.

Практикуйте усвідомленість

Усвідомленість передбачає увагу до теперішнього моменту без осуду. Ця практика допоможе вам розслабитися, відсторонившись від рою нав'язливих думок, переживань і тривог. Заплющте очі, зосередьтеся на своєму диханні та відпустіть усі свої думки. Така практика допоможе зменшити занепокоєння і знайти спокій.

Нагадаємо, психолог поділилася порадами, як перестати заїдати стрес та емоції.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.