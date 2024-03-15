Как сделать руки моложе в домашних условиях: 7 советов от дерматологов

Руки — первыми выдают ваш возраст, поэтому важно заботиться о нежной коже, чтобы на дольше сохранить ее молодость и красоту. Дерматологи назвали несколько способов повернуть время вспять и омолодить руки.

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Руки — это та часть тела, о которой часто забывают, особенно это касается защиты от солнца. Помимо морщин и повреждений от солнца, с возрастом кожа также истончается и теряет упругость, в результате чего вены на тыльной стороне рук становятся более заметными. "Легко забыть, что наши руки так же видны внешнему миру, как и наши лица, но, приложив некоторые усилия по уходу за руками, мы можем гарантировать, что они не выдадут ваш возраст", — говорит доктор Джоди Логерфо. О том, как сделать руки моложе, пишет For Women.

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"Самая главная причина, по которой наши руки выдают наш возраст, — это результат незащищенного пребывания на солнце", — говорит Логерфо. "УФ-излучение приводит к фотостарению рук так же, как и лица, с морщинами, потерей объема, сухостью и шероховатостью, видимыми венами, веснушками и солнечными пятнами, легкими синяками и предраковыми или раковыми новообразованиями", — добавляет она. Как же в домашних условиях вернуть коде рук молодость и красоту?

Используйте антивозрастные сыворотки

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Антивозрастные сыворотки, содержащие ретинол, витамин С, ниацинамид, гликолевую и гиалуроновую кислоту могут творить чудеса для рук. "Наносите их на тыльную сторону рук так же, как на лицо", — советует дерматолог Эрика Лурен.

Увлажняйте ежедневно

Никогда не поздно начать увлажнять кожу. Это не только может предотвратить старение в будущем, но и обратить вспять часть уже нанесенного вреда. После нанесения сыворотки нанесите насыщенный ночной крем или лосьон, содержащий керамиды, "потому что он действует как естественный раствор между кирпичиками клеток нашей кожи, сохраняя их неповрежденными и увлажненными", — говорит Лурен. Кроме того, ищите кремы с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота, глицерин или масло ши, чтобы кожа оставалась увлажненной и эластичной. Поскольку мы часто моем руки, лучше всего делать это перед сном, чтобы крем успел впитаться.

Наносите солнцезащитный крем

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Защита от солнца, включая солнцезащитные кремы и защитную одежду, является первой линией защиты рук от фотостарения. "Не забывайте ежедневно, даже в пасмурные дни, наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF 30 или выше) на лицо, шею и руки", — советует доктор Логерфо.

Удаляйте омертвевшие клетки кожи

Регулярно отшелушивайте руки, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и сделать ее более свежей и гладкой. "Вы можете использовать нежные скрабы или химические вышелушивающие средства, содержащие альфа-гидроксикислоты (AHA) или бета-гидроксикислоты (BHA)", — говорит Лурен.

Надевайте перчатки

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Старайтесь надевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки от агрессивных химикатов, моющих средств и горячей воды во время работы по дому. Также следует обязательно носить перчатки в холодное время года, чтобы сохранить нежную кожу рук.

Избегайте обезвоживания

"Пейте много воды в течение дня, чтобы кожа оставалась увлажненной изнутри", — советует Люрен. Эти восемь стаканов воды в день помогут вашим рукам выглядеть молодыми и здоровыми.

Делайте массаж

Массаж после маникюра кажется вовсе не обязательной опцией, однако это не так. Регулярный массаж рук стимулирует кровообращение, способствует лимфодренажу и улучшает общий вид рук.

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Ранее Фокус писал о том, что дерматолог дала 5 советов, которые сохранят молодость кожи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.