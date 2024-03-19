Соведущая Леси Никитюк из "Орел и Решка" Регина Тодоренко получила российское гражданство

Регина Тодоренко уже около 10 лет живет на территории России. За два года войны телеведущая ни разу не вспомнила о Родине на которую напала страна агрессор.

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33-летняя телеведущая известного тревел-шоу "Орел и Решка" и певица, которая прославилась на "Фабрике звезд" Регина Тодоренко получила гражданство России. Такую информацию сообщили российские СМИ.

Несмотря на то, что Регина Тодоренко является уроженкой Одессы, последние десятки лет она живет и работает в России. Именно после участия в шоу "Орел и Решка", где она начала работать с 2014 года вместе с Колей Сергой, Регину начали узнавать и приглашать на работу.

В 2016 году Регина разделила съемочную площадку с новой ведущей шоу "Орел и Решка" — Лесей Никитюк. Однако в 2017 году Тодоренко приняла решение уйти из проекта, поскольку получила предложение работать в России. С 2018 года девушка решила строить карьеру в Москве, поэтому переехала туда жить. Сейчас же Тодоренко ведет шоу на российских каналах.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: regina todorenko/Instagram

Украинка по происхождению встретила в России свою любовь и вышла замуж. Ее избранником стал коллега по сцене, российский певец Влад Топалов. В декабре 2018 года у пары родился сын Михаил. Почти через год после рождения сына пара отпраздновала свадьбу, которая длилась в течение 3 дней. В июле 2022 года у пары родился второй ребенок, также сын, которого назвали Мирослав.

Несмотря на то, что Регина родилась, выросла и начала строить карьеру в Украине, после начала полномасштабной войны она никак не выразила поддержку своей родине. Хотя известно, что ее родители после начала войны продолжали жить в Украине.

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Год назад в одном из интервью рассказал ее коллега по съемочной площадке Коля Серга, что родители Тодоренко продолжают жить в Одессе и намекнул, что они поддерживают российскую позицию дочери. Тогда он также рассказал, что брат Регины все же поддерживает Украину.

Сама же певица цинично игнорировала любые события в Украине. Несмотря на хейт и критику со стороны украинцев телеведущая продолжает игнорировать упреки в свою сторону.

Зато российские СМИ все же уверяют, что Тодоренко больше не гражданка Украины, а уже получила российский паспорт.

"На днях Регина Тодоренко таки получила гражданство Российской Федерации", — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее мы писали, что украинка по происхождению, певица Таисия Повалий сменила украинский паспорт на российский и впервые проголосовала на выборах в России.

Кроме этого, Фокус писал, что муж блогера-миллионщицы Тани Пренткович до сих пор не вернулся из-за границы после отдыха на Мальдивах.