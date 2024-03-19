Співведуча Лесі Нікітюк з "Орел та Решка" Регіна Тодоренко отримала російське громадянство

Регіна Тодоренко вже близько 10 років живе на території Росії. За два роки війни телеведуча жодного разу не згадала про Батьківщину на яку напала країна агресор.

Related video

33-річна телеведуча відомого тревел-шоу "Орел та Решка" та співачка, яка прославилася на "Фабриці зірок" Регіна Тодоренко отримала громадянство Росії. Таку інформацію повідомили російські ЗМІ.

Попри те, що Регіна Тодоренко є уродженкою Одеси, останні десятки років вона живе та працює в Росії. Саме після участі в шоу "Орел та Решка", де вона почала працювати з 2014 року разом з Кольой Сергою, Регіну почали впізнавати та запрошувати на роботу.

У 2016 році Регіна розділила знімальний майданчик з новою ведучою шоу "Орел та Решка" — Лесею Нікітюк. Однак у 2017 році Тодоренко прийняла рішення піти з проекту, оскільки отримала пропозицію працювати в Росії. З 2018 року дівчина вирішила будувати карʼєру в Москві, тому переїхала туди жити. Зараз же Тодоренко веде шоу на російських каналах.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов Фото: regina todorenko/Instagram

Українка за походженням зустріла в Росії своє кохання та вийшла заміж. Її обранцем став колега по сцені, російський співак Влад Топалов. У грудні 2018 року у пари народився син Михайло. Майже через рік після народження сина пара відсвяткувала весілля, яке тривало протягом 3 днів. У липні 2022 року у пари народилася друга дитина, також син, якого назвали Мирослав.

Попри те, що Регіна народилася, виросла та почала будувати карʼєру в Україні, після початку повномасштабної війни вона ніяк не висловила підтримку своїй батьківщині. Хоча відомо, що її батьки після початку війни продовжували жити в Україні.

Читайте також: Валерій Леонтьєв іде зі сцени у 75 років

Рік тому в одному з інтервʼю розповів її колега по знімальному майданчику Коля Сєрга, що батьки Тодоренко продовжують жити в Одесі і натякнув, що вони підтримують російську позицію доньки. Тоді він також розповів, що брат Регіни все ж підтримує Україну.

Сама ж співачка цинічно ігнорувала будь-які події в Україні. Попри хейт та критику з боку українців телеведуча продовжує ігнорувати закиди у свій бік.

Натомість російські ЗМІ все ж запевняють, що Тодоренко більше не громадянка України, а вже отримала російський паспорт.

"Днями Регіна Тодоренко таки отримала громадянство Російської Федерації", — йдеться у повідомленні видання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка за походженням, співачка Таїсія Повалій змінила український паспорт на російський і вперше проголосувала на виборах в Росії.

Крім цього, Фокус писав, що чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович досі не повернувся з-за кордону після відпочинку на Мальдівах.