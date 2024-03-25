Клип Скрипки "Номад" создал ИИ: о чем эта видеоистория (фото, видео)

В клипе рассказывается история путешественника-героя, прокладывающего свой тернистый путь и встречающегося в битве с могущественным врагом. В результате он побеждает свирепого восточного змея.

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Украинский рок-музыкант Олег Скрипка выпустил клип на песню "Номад", который создал ИИ. Видео разместили на хостинге YouTube.

Режиссером клипа выступила Алина Дианова, известная своими видеоработами для итальянского певца Андреа Бочелли, канадского певца Дэвида Фостера и группы "Друга ріка". В процессе работы над "Номадом" команда Алины использовала ИИ, что позволило создать впечатляющие видеоэффекты.

Съемки проходили в студии расширенной реальности и виртуального производства One Location xR studio, в процессе которых были использованы фотореалистичные виртуальные пространства. Таким образом, команда смогла создать масштаб и воссоздать уникальные виды гор, водопадов и степей.

Что означает название клипа Олега Скрипки

Номадами с давних времен называли кочевников, путешествовавших по миру. Это романтический обобщенный мужской образ, который, несмотря на сложные турбулентные времена, остается верен своему Я и собственным ощущениям.

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О чем новый клип Олега Скрипки "Номад"

Как говорит сам Олег Скрипка, "Номад" – это аллегорическое путешествие в мир украинских мифов в контексте современных реалий. Мы чувствуем, что каждый зритель найдет в этом произведении нечто особенное, персональное и увлекательное.

Это эмоциональный военный эпос, который расскажет вам историю героя-путешественника, мечтающего вернуться домой, к себе. Однако это не только визуализация музыкального произведения, это попытка постижения внутреннего мира героя и его нелегкий и непредсказуемый путь, который наверняка преодолевает сегодня каждый из нас.

В клипе рассказывается история путешественника-героя, прокладывающего свой тернистый путь и встречающегося в битве с могущественным врагом. В результате он побеждает свирепого восточного змея, используя магическую поддержку Матери- Земли, Любимой Жены, любви во всех ее проявлениях, создавая неповторимый и впечатляющий нарратив победы.

Олег Скрипка в клипе, снятом по мотивам песни "Номад" Фото: Олег Скрипка/Instagram

Отметим, что Клип "Номад" получил высокую награду в номинации "Лучший Клип" Международного Интернет-кинофестиваля "Star Independent", который проводился с 15 по 19 декабря 2023 года в Майами, США.

Напомним, в феврале 2021 года Святослав Вакарчук рассказал, что новую песню "Океана Эльзы" написал искусственный интеллект. Текст песни написала программа, разработанная аспирантом университета Джонстона Къефом Ришем.

Также СМИ писали о том, что нейросеть создала клип на песню Егора Летова "Все идет по плану". Видеоряд был нарисован по ключевым словам песни, потому в нем преобладают сарказм и пессимизм.