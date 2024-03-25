Какие украшения будут в тренде весной-летом 2024 (фото)

Весна и лето — это период, когда мы наконец снимаем массивные пуховики и демонстрируем свою фигуру, внешность и стиль. Именно в эти сезоны, каждая женщина имеет большую возможность продемонстрировать свой набор украшений, который до этого скрывался под слоями одежды. Конечно многие женщины уже давно собрали свой арсенал украшений, но как говорится, украшений много не бывает. Ведь пришел новый сезон, значит надо готовиться к новым актуальным трендам.

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В сезоне весна-лето 2024 дизайнеры сделали ставку на эффектные и примечательные украшения. Именно поэтому стилист Мария Лузакова рассказала, на какие украшения обращать внимание в этом сезоне, чтобы быть в тренде.

Массивные браслеты-каффы Фото: instagram.com/mary.luzakova

Массивные браслеты-каффы

По словам стилиста, это тренд для тех, кто не любит перегружать портретную зону украшениями и аксессуарами.

Как отмечает Мария Лузакова самая актуальная стилизация этого тренда в сезоне весна лето 2024 — поверх рукава — надевайте массивные браслеты на лонгслив, блейзер или пальто.

Банти

Если в прошлом сезоне тренды украшений возглавляли розы, то этой весной модный Олимп займут банты. Из ткани или металла, из кожи или пластика, в этом сезоне банты станут must have в гардеробах модниц.

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Массивные серьги Фото: instagram.com/mary.luzakova

Массивные серьги

Как отмечает Мария Лузакова, массивные серьги также будут трендом в этом сезоне. Они помогут женщинам добавить акцентов и дополнить минималистичный образ.

Сердца Фото: instagram.com/mary.luzakova

Сердца

Стилист рассказала, что украшения в форме сердец можно по-правде назвать "вечной классикой", вспомните хоть колье-сердце от Saint Laurent. Однако в этом дизайнеры переосмыслили "классическое сердце" и показали, что размер имеет значение и стоит отдать предпочтение массивным украшениям.

Напомним, ранее мы писали, свитшоты, блейзеры, тренчи и чинос: какая одежда для мужчин будет в тренде весной 2024.

Кроме этого, Фокус писал, как подобрать пальто на весну под свой тип фигуры.