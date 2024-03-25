Які прикраси будуть у тренді весною-літом 2024 (фото)

Весна та літо — це період, коли ми нарешті знімаємо масивні пуховики та демонструємо свою фігуру, зовнішність та стиль. Саме у ці сезони, кожна жінка має неабияку можливість продемонструвати свій набір прикрас, який до цього ховався під шарами одягу. Звісно багато жінок вже давно зібрали свій арсенал прикрас, але як кажуть, прикрас багато не буває. Адже прийшов новий сезон, значить треба готуватися до нових актуальних трендів.

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У сезоні весна-літо 2024 дизайнери зробили ставку на ефектні та примітні прикраси. Саме тому стиліст Марія Лузакова розповіла, на які прикраси звертати увагу цього сезону, щоб бути в тренді.

Масивні браслети-кафи Фото: instagram.com/mary.luzakova

Масивні браслети-кафи

За словами стиліста, це тренд для тих, хто не любить переобтяжувати портретну зону прикрасами та аксесуарами.

Як відзначає Марія Лузакова найактуальніша стилізація цього тренду у сезоні весна літо 2024 — поверх рукава — одягайте масивні браслети на лонгслів, блейзер чи пальто.

Банти

Якщо минулого сезону тренди прикрас очолювали троянди, то цієї весни модний Олімп займуть банти. З тканини чи металу, зі шкіри чи пластику, цього сезону банти стануть must have в гардеробах модниць.

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Масивні сережки Фото: instagram.com/mary.luzakova

Масивні сережки

Як відзначає Марія Лузакова, масивні сережки також будуть трендом у цьому сезоні. Вони допоможуть жінкам додати акцентів та доповнити мінімалістичний образ.

Серця Фото: instagram.com/mary.luzakova

Серця

Стиліст розповіла, що прикраси у формі сердець можна по-правді назвати "вічною класикою", згадайте хоч кольє-серце від Saint Laurent. Проте цього дизайнери переосмислили "класичне серце" і показали, що розмір має значення і варто надати перевагу масивним прикрасам.

Нагадаємо, раніше ми писали, світшоти, блейзери, тренчі та чінос: який одяг для чоловіків буде в тренді весною 2024.

Крім цього, Фокус писав, як підібрати пальто на весну під свій тип фігури.