Как стилизовать платок в женских образах (видео)

Платок — это универсальный аксессуар, который может добавить уникальности и изюминки любому образу. Аксессуар можно стилизовать по-разному, что позволяет адаптировать его под различные события и аутфиты.

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Многим женщинам нравятся образы с платками, однако некоторые из них не знают и не понимают, как именно она может стилизовать платок в своем гардеробе. Именно поэтому стилист Екатерина Слободяник показала, как можно завершить образ с помощью шелкового платка.

На шее Фото: instagram.com/katerynaslobodianyk/

На шее

Стилист утверждает, что повязав платок вокруг шеи вы можете добавить элегантности в свой образ. Такая стилизация хорошо подходит как к официально-деловому, так и кэжуал стилю.

На поясе Фото: instagram.com/katerynaslobodianyk/

На поясе

Екатерина Слободяник отмечает, что шелковый платок также спокойно можно использовать как акцентный пояс. Такая стилизация сработает корректирующей методикой для обладательниц широких плеч (для переноса акцента на бедра) или же для обладательниц узких бедер (для создания нужных акцентов).

Обладательницам широких бедер стилист советует быть осторожными с подобными стилизациями чтобы не добавить дополнительного объема в зону коррекции.

Как бандану Фото: instagram.com/katerynaslobodianyk/

Как бандану

Бандана — достаточно резкая и характерная вещь, с помощью которой можно добавить молодежной или даже нотки дерзости в аутфит.

Именно поэтому стилист рекомендует не бояться использовать платок по его прямому назначению.

Напомним, ранее мы писали, какие украшения будут в тренде весной-летом 2024. Кроме этого, Фокус писал, какого цвета одежду выбрать - стилист рассказала о цветовых сочетаниях, которые будут в тренде весной-летом 2024.