Як стилізувати хустинку в жіночих образах (відео)

Хустинка — це універсальний аксесуар, який може додати унікальності та родзинки будь-якому образу. Аксесуар можна стилізувати по-різному, що дозволяє адаптувати його під різні події та аутфіти.

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Багатьом жінкам довподоби образи з хустками, однак дехто з них не знає і не розуміє, як саме вона може стилізувати хустку у своєму гардеробі. Саме тому стиліст Катерина Слободяник показала, як можна завершити образ за допомогою шовкової хустинки.

На шиї Фото: instagram.com/katerynaslobodianyk/

На шиї

Стиліст стверджує, що пов’язавши хустинку навколо шиї ви можете додати елегантності в свій образ. Така стилізація добре підходить як до офіційно-ділового, так і кежуал стилю.

На поясі Фото: instagram.com/katerynaslobodianyk/

На поясі

Катерина Слободяник відзначає, що шовкову хустинку також спокійно можна використовувати як акцентний пояс. Така стилізація спрацює корегуючою методикою для власниць широких плечей (для перенесення акценту на бедра) або ж для власниць вузьких бедер (для створення потрібних акцентів).

Власницям широких бедер стиліст радить бути обережними з подібними стилізаціями аби не додати додаткового об’єму в зону корекції.

Як бандану Фото: instagram.com/katerynaslobodianyk/

Як бандану

Бандана — досить різка та характерна річ, за допомогою якої можна додати молодіжної чи навіть нотки зухвалості в аутфіт.

Саме тому стиліст рекомендує не боятися використовувати хустку за її прямим призначенням.

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