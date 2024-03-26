Як стилізувати хустинку в жіночих образах (відео)
Хустинка — це універсальний аксесуар, який може додати унікальності та родзинки будь-якому образу. Аксесуар можна стилізувати по-різному, що дозволяє адаптувати його під різні події та аутфіти.
Багатьом жінкам довподоби образи з хустками, однак дехто з них не знає і не розуміє, як саме вона може стилізувати хустку у своєму гардеробі. Саме тому стиліст Катерина Слободяник показала, як можна завершити образ за допомогою шовкової хустинки.
На шиї
Стиліст стверджує, що пов’язавши хустинку навколо шиї ви можете додати елегантності в свій образ. Така стилізація добре підходить як до офіційно-ділового, так і кежуал стилю.
На поясі
Катерина Слободяник відзначає, що шовкову хустинку також спокійно можна використовувати як акцентний пояс. Така стилізація спрацює корегуючою методикою для власниць широких плечей (для перенесення акценту на бедра) або ж для власниць вузьких бедер (для створення потрібних акцентів).
Власницям широких бедер стиліст радить бути обережними з подібними стилізаціями аби не додати додаткового об’єму в зону корекції.
Як бандану
Бандана — досить різка та характерна річ, за допомогою якої можна додати молодіжної чи навіть нотки зухвалості в аутфіт.
Саме тому стиліст рекомендує не боятися використовувати хустку за її прямим призначенням.
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