Впервые в истории: кто представит Саудовскую Аравию на конкурсе "Мисс Вселенная 2024" (фото)

ИноСМИ сообщают о том, что конкурсантка от Саудовской Аравии свободно владеет английским, французским и арабским языками. Кроме того Руми Алькахтани получила образование стоматолога.

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В этом году впервые в истории конкурса красоты "Мисс Вселенная 2024" дебютирует Саудовская Аравия. Страну на конкурсе представит 27-летняя модель и блогер Руми Алькахтани, которая уже написала об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

"Для меня большая честь принимать участие в конкурсе "Мисс Вселенная 2024". Я счастлива быть первой саудовской королевой красоты, представляющей свою страну на международных конкурсах", — написала Руми Алькахтани

Как сообщает Independent, девушка имеет степень бакалавра стоматологии и свободно владеет английским, французским и арабским языками. Ранее она представляла Саудовскую Аравию на многочисленных международных конкурсах, в частности Мисс Азия в Малайзии, Мисс Арабский мир и Мисс Европа.

Ранее Руми представляла Саудовскую Аравию на многочисленных международных конкурсах Фото: rumy_alqahtani/ Instagram

Участие Руми в конкурсе одобрил лично наследник королевского престола, принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

Девушка имеет степень бакалавра стоматологии и свободно владеет английским, французским и арабским языками Фото: rumy_alqahtani/ Instagram

Отметим, что "Мисс Вселенная 2024" станет 73-м конкурсом "Мисс Вселенная", который пройдет в Мексике 28 сентября 2024 года.

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Украинка на "Мисс Вселенная" рассказала о травле со стороны росСМИ (фото)

Напомним, в январе 2023 года мы писали о том, что украинка на "Мисс Вселенной" забрала одну из главных наград. Тогда в Новом Орлеане 14 января состоялся финал международного конкурса "Мисс Вселенная 2022". Победительницей стала 28-летняя жительница США Р'Бонни Габриэль. Представительница Украины, к сожалению, не вошла в топ-16.