Уперше в історії: хто представить Саудівську Аравію на конкурсі "Міс Всесвіт 2024" (фото)

ІноЗМІ повідомляють про те, що конкурсантка від Саудівської Аравії вільно володіє англійською, французькою та арабською мовами. Крім того Румі Алькахтані здобула освіту стоматолога.

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Цього року вперше в історії конкурсу краси "Міс Всесвіт 2024" дебютує Саудівська Аравія. Країну на конкурсі представить 27-річна модель і блогерка Румі Алькахтані, яка вже написала про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Для мене велика честь брати участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2024". Я щаслива бути першою саудівською королевою краси, яка представляє свою країну на міжнародних конкурсах", — написала Румі Алькахтані.

Як повідомляє Independent, дівчина має ступінь бакалавра стоматології та вільно володіє англійською, французькою та арабською мовами. Раніше вона представляла Саудівську Аравію на численних міжнародних конкурсах, зокрема Міс Азія в Малайзії, Міс Арабський світ і Міс Європа.

Раніше Румі представляла Саудівську Аравію на численних міжнародних конкурсах Фото: rumy_alqahtani/ Instagram

Участь Румі в конкурсі схвалив особисто спадкоємець королівського престолу, принц Мухаммед бін Салман Аль Сауд.

Дівчина має ступінь бакалавра стоматології та вільно володіє англійською, французькою та арабською мовами Фото: rumy_alqahtani/ Instagram

Зазначимо, що "Міс Всесвіт 2024" стане 73-м конкурсом "Міс Всесвіт", який відбудеться в Мексиці 28 вересня 2024 року.

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Нагадаємо, у січні 2023 року ми писали про те, що українка на "Міс Всесвіту" забрала одну з головних нагород. Тоді в Новому Орлеані 14 січня відбувся фінал міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Переможницею стала 28-річна мешканка США Р'Бонні Габріель. Представниця України, на жаль, не увійшла до топ-16.