Родня Кейт Миддлтон: что известно о ее сестре Пиппе и брате Джеймсе (фото)

По словам Кейт, у нее было очень счастливое детство. Ее родители многим пожертвовали ради своих детей.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон росла вместе со своим братом Джеймсом Миддлтоном и сестрой Пиппой Миддлтон в деревне Баклбери, Англия. Она была старшим ребенком в семье. Все трое поддерживают очень крепкие родственные отношения, сообщает Рeople.

Хотя с детства в их семье многое изменилось, Джеймс говорит, что гордится тем, как его старшая сестра продолжает "расцветать", исполняя свою растущую роль в королевской семье.

"Я всегда поражаюсь тому, как много она делает, и это всегда остается в центре моих мыслей. Но на самом деле, если честно, она моя сестра, поэтому я знаю все ее причуды и все такое", — сказал он ранее во время выступления в программе "Доброе утро, Британия".

Как прошло их детство

После прибытия Кейт 9 января 1982 года, 6 сентября 1983 года родилась Пиппа. В следующем году семья из четырех человек переехала из Брэдфилда Саутенда, Беркшир, в Амман, Иордания. А в Великобританию они вернулись в 1986 году. 15 апреля 1987 года родился младший ребенок в семье, мальчик, которого назвали Джеймс.

Позже семья поселилась в деревне Баклбери, месте, которое, по словам принцессы Кейт, способствовало ее любви к природе. Мать троих детей, вспоминая о своем детстве, отметила: "У меня было очень счастливое детство. Это было очень весело — мне очень повезло, я из очень крепкой семьи. Мои родители были очень преданы нам — моему брату и сестре. Теперь я как родитель очень ценю, скольким они пожертвовали ради нас".

Свадьба Кейт и Уильяма

Пиппа и Джеймс поддерживали Кейт и Уильяма в день свадьбы 29 апреля 2011 года. Пиппа вызвала ажиотаж во время королевской свадьбы после того, как была фрейлиной и помогала сестре в Вестминстерском аббатстве на церемонии венчания. Тогда Джеймс прочитал библейский стих, призывая людей жить мирной и праведной жизнью.

Пиппа на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

Пиппа хранит свой брак и детей в тайне

Пиппа вышла замуж за Джеймса Мэтьюза 20 мая 2017 года, и у них родилось трое детей: сын Артур Майкл Уильям и дочери Грейс Элизабет Джейн и Роуз Луиза Виктория. Пара склонна скрывать свои отношения и детей от внимания общественности. Пиппа время от времени комментирует совмещение материнства и своих личных целей, включая фитнес.

Пиппа Миддлтон Фото: Daily Мail/скриншот

"Семейная жизнь и материнство занимали большую часть моего свободного времени, и неудивительно, что многие занятия отошли на второй план. Бег и фитнес по-прежнему являются частью моей еженедельной рутины, но не на том уровне, это было раньше. Я бегаю больше за младенцами и малышами, чем за пересечением финишной черты, и на данный момент меня это устраивает!" — поделилась однажды Пиппа.

Пиппа Миддлтон с мужем Фото: Getty Images

Работа в благотворительных организациях

Как и их старшая сестра, Пиппа и Джеймс работают в благотворительных организациях. С 2014 года Пиппа является послом исследовательской благотворительной организации The British Heart Foundation, которая финансирует исследования заболеваний сердца и системы кровообращения и их причин.

Джеймс также начал работать с благотворительными организациями, в том числе с "Домашние животные как терапия", где он выступает в качестве посла.

Брак Джеймса Миддлтона

Джеймс связал себя узами брака с давней подругой Ализе Тевене 11 сентября 2021 года, спустя более трех лет после знакомства. На бракосочетание невеста надела свадебное платье своей свекрови. Для Джеймса и его семьи это имело особое значение.

Джеймс Миддлтон с женой Ализе Фото: Instagram/James Middleton

В октябре 2023 года у них родился сын Иниго. "Каким бы я ни был подготовленным… я не был готов к переполняющим эмоциям от первой встречи с Иниго и к любви к моей любимой Ализе, когда нам исполнилось три года", — написал тогда новоиспеченный папа.

Встречи с королевской семьей

Сестра и брат принцессы Кейт часто появляются на королевских мероприятиях, как официальных, так и более приватных. В мае 2023 года они оба вместе со своими родителями присутствовали в Вестминстерском аббатстве на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы.

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Семья также была рядом, чтобы поддержать Кейт на первом в истории королевской семьи рождественском концерте в 2021 году.

Поддержка друг друга

Несмотря на плотный график, Кейт и Пиппа находили время, чтобы поддержать брата, когда он переживал трудный период.Джеймс, который открыто рассказывал о своей борьбе с депрессией, отметил поддержку Кейт и Пиппы: "Мои сестры приходили на некоторые из моих сеансов терапии. Они всегда были рядом в трудные времена и были рядом со мной в самые трудные времена, когда хорошо."

В марте 2024 года Кейт объявила, что у нее диагностировали рак после плановой операции на брюшной полости. Джеймс публично поддержал свою сестру в Instagram, написав: "За эти годы мы вместе поднялись на множество гор. Как семья, мы поднимемся и на эту гору вместе с тобой".

Сейчас родители, сестра и брат Кейт Миддлтон сплотились и стараются максимально уделять внимание ей и ее детям.

Кейт Миддлтон с сестьрой Пиппой Фото: Getty

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что Пиппа Миддлтон крестила свою дочь в присутствии сестры и принца Уильяма. Церемония крещения прошла в кругу самых близких родственников.