Пиппа Миддлтон крестила свою дочь в присутствии сестры и принца Уильяма

Церемония крещения прошла в кругу самых близких родственников.

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Младшая сестра принцессы Уэльской Кэтрин Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз на этой неделе крестили свою семимесячную дочь Роуз. Церемония прошла в местной деревенской церкви пары в Беркшире в присутствии Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сообщает Hello.

Неудивительно, что сестра Пиппы была в такой день с ней. Между ними с детства существует тесная связь, и Кэтрин всегда поддерживала Пиппу.

Роуз – третий совместный ребенок Пиппы и Джеймса, поженившихся в мае 2017 года. Кроме нее, у них подрастают четырехлетний сын Артур и трехлетняя Грейс. Роуз отметит свой первый год жизни в июне.

Поскольку Пиппа не столь интересна папарацци, как ее сестра, она может позволить себе наслаждаться приватностью. О ее третьей беременности СМИ узнали только когда она появилась на Платиновом юбилее королевы незадолго до родов.

Своих старших детей Пиппа родила в лондонской больнице Святой Марии, где появились на свет все дети Кейт Миддлтон. Вполне вероятно, что и третьего ребенка она родит там. С детьми Пиппе помогает норландская няня, как и ее сестре.

Младшая сестра Кейт, несмотря на материнство, немало времени уделяет работе и карьере, поэтому без помощи персонала ей не обойтись.

Ранее Фокус писал о том, что Пиппа Миддлтон вместе с мужем отправилась на курорт, и папарацци сфотографировали ее в роскошном белом купальнике. Также в Сети показали квартиру, где в свое время она жила вместе с сестрой.