Сестра Кейт Миддлтон в роскошном купальнике попала в объективы папарацци

Родители Джеймса Метьюза владеют роскошным курортом на острове Сент-Бартс, поэтому Пиппа с мужем очень любят там отдыхать.

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39-летняя младшая сестра принцессы Уэльской Кэтрин Пиппа Миддлтон вместе со своими тремя детьми и мужем Джеймсом Мэтьюзом проводит отпуск на острове Сент-Бартс, где они попали в объективы охотников за сенсационными снимками, пишет Daily Mail.

Пиппа выглядела очень веселой, греясь на солнце четырехлетним Артуром, годовалой Грейс и самой младшей дочкой Роуз. На ней был белый сдельный купальник на одно плечо с рюшами и солнцезащитные очки. Волосы она собрала в пучок.

Писательница и светская львица, которая вышла замуж за Джеймса в мае 2017 года, наслаждалась каждым моментом отдыха. Она плескалась в воде, купалась вместе с детьми, а ее супруг прыгал в воду с Артуром с борта лодки. На пляж мужчина надел красочные шорты с изображением идиллической пляжной сцены, а также солнцезащитные очки.

Пара уже не впервые отдыхает на этом острове. Семья Мэтьюзов владеет курортом Eden Rock на Сент-Бартсе, одним из самых эксклюзивных отелей региона. На курорте останавливались такие звезды, как Элтон Джон, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Родители Джеймса, Дэвид и Джейн Мэтьюзы, переехали в Сент-Бартс в сентябре 1995 года после покупки Eden Rock у местного авантюриста Реми де Хенена.

Пиппа обожает спорт, и плавание – не исключение. Ее ее часто замечают бегущей по центру Лондона, направляющейся в местный спортзал или катающейся на велосипеде по сельской местности недалеко от дома ее родителей в Беркшире. Ранее она рассказывала, что ее фитнес-режим варьируется от "быстрой, напряженной ходьбы" до высокоинтенсивных интервальных тренировок.

Ранее Фокус писал, что Пиппа Миддлтон тоже унаследует титул, благодаря браку с Джеймсом Мэтьюзом, чей отец – шотландский лэрд. Это означает, что в будущем, после смерти отца Джеймса, он станет лэрдом Гленом Аффриком, а Пиппа – леди Глен Аффрик.