Сестра Кейт Миддлтон стала матерью второй раз

Одно из имен девочке дали в честь королевы Елизаветы II, а также ее бабушки и тети.

Младшая сестра Кейт Миддлтон, 37-летняя Филиппа, или Пиппа, и ее муж Джеймс Мэтьюз стали родителями второй раз, передает Hello.

15 марта на свет появилась дочь пары, которую родители назвали Грейс Элизабет Джейн. Пресса гадает, почему ребенку дали имя Грейс, однако второе имя, Елизавета, по мнению СМИ, – дань уважения королеве Елизавете II, а также намек на мать Пиппы и ее сестру Кейт, чьи вторые имена также Элизабет.

Похоже, это семейная традиция, поскольку Кейт и принц Уильям также решили дать своей дочери принцессе Шарлотте второе имя Элизабет в честь ее прабабушки по отцовской линии, а также Диана в честь принцессы Дианы.

Второе имя дочери Пиппы, Джейн, дали в честь второй бабушки, матери Джеймса Джейн Мэтьюз.

"Она идеальна, все в восторге от такого счастливого события", – заявил источник журналистам о девочке, которая родила в 4:22 утра по местному времени.

Грейс – пятая внучка Миддлтонов.

Старшему сыну Пиппы и Джеймса Артуру 15 октября исполнится 3 года. Он появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне, где всех троих детей родила и герцогиня Кембриджская.

[ + – ] Первенцу Пиппы Артуру сейчас два года

Пара поженилась в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде после 10 лет знакомства. Принцу Джорджу на церемонии досталась роль пажа, а Шарлотта была подружкой невесты на свадьбе тети Филиппы. Отец Джеймса – миллиардер Дэвид Мэтьюз, имеет шотландский титул Лэрда Глен Африк, и Джеймс унаследует этот титул. Пиппа станет Леди Глен Африк.

[ + – ] Пиппа Миддлтон с мужем, миллиардером Джеймсом Метьюзом Фото: Pippa Middleton Matthews/Instagram

Напомним, узнав о грядущем пополнении в семье сестры, Кейт заявила о том, что хочет четвертого ребенка, и ей даже удалось уговорить мужа на расширение семейства.