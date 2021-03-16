Сестра Кейт Міддлтон стала матір'ю вдруге

Одне з імен дівчинці дали на честь королеви Єлизавети II, а також її бабусі і тітки.

Молодша сестра Кейт Міддлтон, 37-річна Філіпа, або Піппа, і її чоловік Джеймс Метьюз стали батьками вдруге, передає Hello.

15 березня на світ з'явилася дочка пари, яку батьки назвали Грейс Елізабет Джейн. Преса ворожить, чому дитині дали ім'я Грейс, проте друге ім'я, Єлизавета, на думку ЗМІ, — данина королеві Єлизаветі II, а також натяк на матір Піппи і її сестру Кейт, чиї другі імена також Елізабет.

Схоже, це сімейна традиція, оскільки Кейт і принц Вільям також вирішили дати своїй дочці принцесі Шарлотті друге ім'я Елізабет на честь її прабабусі по батьківській лінії, а також Діана на честь принцеси Діани.

Друге ім'я дочки Піппи, Джейн, дали на честь другої бабусі, матері Джеймса Джейн Метьюз.

"Вона ідеальна, усі в захваті від такої щасливого події", — заявило джерело журналістам про дівчинку, яка народила о 4:22 ранку за місцевим часом.

Грейс — п'ята внучка Міддлтон.

Старшому синові Піппи і Джеймса Артуру 15 жовтня виповниться 3 роки. Він з'явився на світ у лікарні Святої Марії в Лондоні, де всіх трьох дітей народила і герцогиня Кембриджська.

[ + – ] Первістку Піппи Артуру зараз два роки

Пара одружилася в травні 2017 року в церкві Святого Марка в Енглфілд після 10 років знайомства. Принцу Джорджу на церемонії дісталася роль пажа, а Шарлотта була подружкою нареченої на весіллі тітки Філіппи. Батько Джеймса — мільярдер Девід Метьюз, має шотландський титул Лерда Глен Африк, і Джеймс успадкує цей титул. Піппа стане Леді Глен Африк.

[ + – ] Піппа Міддлтон з чоловіком, мільярдером Джеймсом Метьюзом Фото: Pippa Middleton Matthews/Instagram

Нагадаємо, що дізнавшись про прийдешнє поповнення в родині сестри, Кейт заявила про те, що хоче четверту дитину, і їй навіть вдалося умовити чоловіка на розширення сімейства.