Сестра Кейт Міддлтон у розкішному купальнику потрапила в об'єктиви папараці

Батьки Джеймса Метьюза мають розкішний курорт на острові Сент-Бартс, тому Піппа з чоловіком дуже люблять там відпочивати.

Related video

39-річна молодша сестра принцеси Уельської Кетрін Піппа Міддлтон разом зі своїми трьома дітьми та чоловіком Джеймсом Метьюзом проводить відпустку на острові Сент-Бартс, де вони потрапили в об'єктиви мисливців за сенсаційними знімками, пише Daily Mail.

Піппа виглядала дуже веселою, гріючись на сонці з чотирирічним Артуром, однорічною Грейс і наймолодшою донькою Роуз. На ній був білий суцільний купальник на одне плече з рюшами та сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала в пучок.

Письменниця та світська левиця, яка вийшла заміж за Джеймса у травні 2017 року, насолоджувалася кожним моментом відпочинку. Вона плавала у воді, купалася разом із дітьми, а її чоловік стрибав у воду з Артуром з борту човна. На пляж чоловік одягнув барвисті шорти із зображенням ідилічної пляжної сцени, а також сонцезахисні окуляри.

Пара вже не вперше відпочиває на цьому острові. Родина Метьюзів володіє курортом Eden Rock на Сент-Бартсі, одним із найексклюзивніших готелів регіону. На курорті зупинялися такі зірки, як Елтон Джон, Бред Пітт та Леонардо Ді Капріо. Батьки Джеймса, Девід і Джейн Метьюзи, переїхали в Сент-Бартс у вересні 1995 року після покупки Eden Rock у місцевого авантюриста Ремі де Хенена.

Піппа любить спорт, і плавання — не виняток. Її часто помічають, коли вона біжить по центру Лондона, прямуючи до місцевого спортзалу або катається на велосипеді по сільській місцевості неподалік будинку її батьків у Беркширі. Раніше вона розповідала, що її фітнес-режим варіюється від "швидкої напруженої ходьби" до високоінтенсивних інтервальних тренувань.

Раніше Фокус писав, що Піппа Міддлтон теж успадкує титул завдяки шлюбу з Джеймсом Метьюзом, чий батько — шотландський лерд. Це означає, що в майбутньому після смерті батька Джеймса він стане лердом Гленом Афріком, а Піппа — леді Глен Аффрік.