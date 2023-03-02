Піппа Міддлтон хрестила свою дочку в присутності сестри та принца Вільяма

Церемонія хрещення пройшла в колі найближчих родичів.

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Молодша сестра принцеси Уельської Кетрін Піппа Міддлтон і її чоловік Джеймс Метьюз цього тижня хрестили свою семимісячну дочку Роуз. Церемонія відбулася в місцевій сільській церкві пари в Беркширі у присутності Кейт Міддлтон і принца Вільяма, повідомляє Hello.

Не дивно, що сестра Піппи була в такий день із нею. Між ними з дитинства існує тісний зв'язок, і Кетрін завжди підтримувала Піппу.

Роуз — третя спільна дитина Піппи та Джеймса, які одружилися в травні 2017 року. Окрім неї, у них підростають чотирирічний син Артур і трирічна Грейс. Роуз відзначить свій перший рік життя в червні.

Оскільки Піппа не така цікава папараці, як її сестра, вона може дозволити собі насолоджуватися приватністю. Про її третю вагітність ЗМІ дізналися тільки коли вона з'явилася на Платиновому ювілеї королеви незадовго до пологів.

Своїх старших дітей Піппа народила в лондонській лікарні Святої Марії, де з'явилися на світ усі діти Кейт Міддлтон. Цілком імовірно, що й третю дитину вона народила там. Із дітьми Піппі допомагає норландська нянька, як і її сестрі.

Молодша сестра Кейт, попри материнство, багато часу приділяє роботі й кар'єрі, тому без допомоги персоналу їй не обійтися.

Раніше Фокус писав про те, що Піппа Міддлтон разом із чоловіком вирушила на курорт, і папараці сфотографували її в розкішному білому купальнику. Також у мережі показали квартиру, де свого часу вона мешкала разом із сестрою.