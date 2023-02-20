Прихисток для дівчаток. У Мережі показали квартиру, де в юності жили Кейт та Піппа Міддлтон

Квартира з трьома спальнями в Челсі була куплена Керол та Майклом для дітей, а потім продана, коли стала їм не потрібна.

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У Мережі показали квартиру в Лондоні, де Кейт Міддлтон жила із сестрою Піппою до свого заміжжя з принцом Вільямом. Квартира з трьома спальнями була придбана їхніми батьками Керол та Майклом, а потім виставлена ними на продаж. Вартість апартаментів, де жила майбутня принцеса, не надто висока – 1,8 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Дівчата переїхали до Лондона, коли їхні батьки купили будинок у селі за 780 тисяч фунтів у 2002 році.

Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank

Сестри жили у квартирі, будуючи кар'єру у сфері закупівель та маркетингу люксових брендів, перш ніж з'їхати після того, як Кейт вийшла заміж за принца Вільяма у квітні 2011 року.

Керол і Майкл виставили нерухомість на продаж за 1,95 мільйона фунтів стерлінгів у 2018 році, але у вересні 2019 року її було продано за орієнтовною ціною 1,88 мільйона фунтів стерлінгів.

Знімки будинку, які були зроблені, коли його було виставлено на продаж, демонструють, що сестри Міддлтон надавали перевагу класичному дизайну в англійському стилі.

Кімнати оформлені у простих та нейтральних тонах, з традиційними зручними меблями, килимами у східному стилі та затишними диванами. Але неясно, яка зі спалень належала Піппі, а яка Кейт. Втім, вони обидві виглядають дуже затишно та симпатично.

Після знайомства з принцом Вільямом в Університеті Сент-Ендрюса Кейт Міддлтон підробляла покупцем аксесуарів для бренду Jigsaw Junior у Лондоні.

Саме тоді вона й жила в Челсі із сестрою, неподалік фешенебельної Кінгс-роуд. І тут були зроблені перші знімки папараці після звістки про заручини принца та його нареченої.

На сайті нерухомості сказано, що "упорядкована" квартира знаходиться в "в самому серці Старого Челсі". А з таунхауса відкривається чудовий краєвид на місто.

Іронічно, але дівоча квартира Кейт знаходиться неподалік Кенсінгтонського палацу, в якому набагато пізніше герцогиня, а пізніше і принцеса займала апартаменти з 20 кімнат.

Ситуацією лондонської квартири явно займалася Керол Міддлтон, тому що навіть стіни пофарбовані фарбою її улюбленого відтінку.

[ + – ] Сестри Кейт та Піппа Міддлтон Фото: Getty Images

Після заміжжя, Кейт Міддлтон переїхала до фермерського будинку з чотирма спальнями в маєтку Бодорган в Англсі, Північний Уельс, поки її чоловік закінчував навчання в Королівських ППО.

Після цього вони жили в Кенсінгтонському палаці з видом на Гайд-парк. А минулого року принц Вільям та Кейт із дітьми переїхали до котеджу "Аделаїда" у Віндзорі.

А Піппа Міддлтон, як відомо, вийшла заміж за мультимільйонера Джеймса Метьюза. Пара витратила 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на ремонт свого п'ятиповерхового лондонського особняка із шістьма спальнями. І за 15 мільйонів фунтів вони придбали один із найкрасивіших і найвеличніших будинків у Беркширі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали церемонію нагородження BAFTA у Лондоні. І принцеса Уельська виглядала приголомшливо у переробленій вечірній сукні та довгих "оперних" рукавичках.