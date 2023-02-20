Убежище для девочек. В Сети показали квартиру, где в юности жили Кейт и Пиппа Миддлтон

Квартира с тремя спальнями в Челси была куплена Кэрол и Майклом для детей, а потом продана, когда стала им не нужна.

Related video

В Сети показали квартиру в Лондоне, где Кейт Миддлтон жила с сестрой Пиппой до своего замужества с принцем Уильямом. Квартира с тремя спальнями была приобретена их родителями Кэрол и Майклом, а потом выставлена ими на продажу. Стоимость апартаментов, где жила будущая принцесса, не слишком высока – 1,8 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Девушки переехали в Лондон, когда их родители купили дом в деревне за 780 тысяч фунтов в 2002 году.

Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank Фото: Knight Frank

Сестры жили в квартире, делая карьеру в сфере закупок и маркетинга люксовых брендов, прежде чем съехать после того, как Кейт вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года.

Кэрол и Майкл выставили недвижимость на продажу за 1,95 миллиона фунтов стерлингов в 2018 году, но в сентябре 2019 года она была продана по ориентировочной цене в 1,88 миллиона фунтов стерлингов.

Снимки дома, которые были сделаны, когда он был выставлен на продажу, демонстрируют, что сестры Миддлтон предпочитали классический дизайн в английском стиле.

Комнаты оформлены в простых и нейтральных тонах, с традиционной удобной мебелью, коврами в восточном стиле и уютными диванами. Но неясно, какая из спален принадлежала Пиппе, а какая Кейт. Впрочем, они обе выглядят очень уютно и симпатично.

После знакомства с принцем Уильямом в Университете Святого Андрея Кейт Миддлтон подрабатывала покупателем аксессуаров для бренда Jigsaw Junior в Лондоне.

Именно тогда она и жила в Челси с сестрой, неподалеку от фешенебельной Кингс-роуд. И здесь были сделаны первые снимки папарацци после известия о помолвке принца и его невесты.

На сайте недвижимости сказано, что "благоустроенная" квартира находится в "в самом сердце Старого Челси". А из таунхауса открывается прекрасный вид на город.

Иронично, но девичья квартира Кейт находится неподалеку от Кенсингтонского дворца, в котором намного позже герцогиня, а позже и принцесса занимала апартаменты из 20 комнат.

Обстановкой лондонской квартиры явно занималась Кэрол Миддлтон, потому что даже стены покрашены краской ее любимого оттенка.

[ + – ] Сестры Кейт и Пиппа Миддлтон Фото: Getty Images

После замужества, Кейт Миддлтон переехала в фермерский дом с четырьмя спальнями в поместье Бодорган в Англси, Северный Уэльс, пока он заканчивал обучение в Королевских ВВС.

После они жили в Кенсингтонском дворце с видом на Гайд-парк. А в прошлом году принц Уильям и Кейт с детьми переехали в коттедж "Аделаида" в Виндзоре.

А Пиппа Миддлтон, как известно, вышла замуж за мультимиллионера Джеймса Мэтьюза. Пара потратила 1,2 миллиона фунтов стерлингов на ремонт своего пятиэтажного лондонского особняка с шестью спальнями. И за 15 миллионов фунтов они приобрели один из самых красивых и величественных домов в Беркшире.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию награждения BAFTA в Лондоне. И принцесса Уэльская выглядела потрясающе в переделанном вечернем платье и длинным "оперных" перчатках.