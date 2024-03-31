Рідня Кейт Міддлтон: що відомо про її сестру Піппу та брата Джеймса (фото)

За словами Кейт, у неї було дуже щасливе дитинство. Її батьки багато чим пожертвували заради своїх дітей.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон росла разом зі своїм братом Джеймсом Міддлтоном і сестрою Піппою Міддлтон у селі Баклбері, Англія. Вона була старшою дитиною в сім'ї. Усі троє підтримують дуже міцні родинні стосунки, повідомляє Рeople.

Хоча з дитинства в їхній сім'ї багато чого змінилося, Джеймс каже, що пишається тим, як його старша сестра продовжує "розквітати", виконуючи свою зростаючу роль у королівській родині.

"Я завжди дивуюся тому, як багато вона робить, і це завжди залишається в центрі моїх думок. Але насправді, якщо чесно, вона моя сестра, тому я знаю всі її примхи і таке інше", — сказав він раніше під час виступу в програмі "Доброго ранку, Британія".

Як минуло їхнє дитинство

Після прибуття Кейт 9 січня 1982 року, 6 вересня 1983 року народилася Піппа. Наступного року сім'я з чотирьох осіб переїхала з Бредфілда Саутенда, Беркшир, в Амман, Йорданія. А до Великої Британії вони повернулися 1986 року. 15 квітня 1987 року народилася молодша дитина в сім'ї, хлопчик, якого назвали Джеймс.

Пізніше сім'я оселилася в селі Баклбері, місці, яке, за словами принцеси Кейт, сприяло її любові до природи. Мати трьох дітей, згадуючи про своє дитинство, зазначила: "У мене було дуже щасливе дитинство. Це було дуже весело — мені дуже пощастило, я з дуже міцної родини. Мої батьки були дуже віддані нам — моєму брату і сестрі. Тепер я як батько дуже ціную, скількома вони пожертвували заради нас".

Весілля Кейт і Вільяма

Піппа і Джеймс підтримували Кейт і Вільяма в день весілля 29 квітня 2011 року. Піппа викликала ажіотаж під час королівського весілля після того, як була фрейліною і допомагала сестрі у Вестмінстерському абатстві на церемонії вінчання. Тоді Джеймс прочитав біблійний вірш, закликаючи людей жити мирним і праведним життям.

Піппа на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма Фото: Getty Images

Піппа зберігає свій шлюб і дітей у таємниці

Піппа вийшла заміж за Джеймса Метьюза 20 травня 2017 року, і в них народилося троє дітей: син Артур Майкл Вільям і дочки Грейс Елізабет Джейн і Роуз Луїза Вікторія. Пара схильна приховувати свої стосунки і дітей від уваги громадськості. Піппа час від часу коментує поєднання материнства і своїх особистих цілей, включно з фітнесом.

Піппа Міддлтон Фото: Daily Мail/скриншот

"Сімейне життя і материнство займали більшу частину мого вільного часу, і не дивно, що багато занять відійшли на другий план. Біг і фітнес, як і раніше, є частиною моєї щотижневої рутини, але не на тому рівні, як це було раніше. Я бігаю більше за немовлятами і малюками, ніж за перетином фінішної межі, і на даний момент мене це влаштовує!" — поділилася одного разу Піппа.

Піппа Міддлтон із чоловіком Фото: Getty Images

Робота в благодійних організаціях

Як і їхня старша сестра, Піппа і Джеймс працюють у благодійних організаціях. З 2014 року Піппа є амбасадором дослідницької благодійної організації The British Heart Foundation, яка фінансує дослідження захворювань серця і системи кровообігу та їхніх причин.

Джеймс також почав працювати з благодійними організаціями, зокрема з "Домашніми тваринами як терапією", де він виступає як посол.

Шлюб Джеймса Міддлтона

Джеймс пов'язав себе узами шлюбу з давньою подругою Алізе Тевене 11 вересня 2021 року, через понад три роки після знайомства. На одруження наречена одягла весільну сукню своєї свекрухи. Для Джеймса і його сім'ї це мало особливе значення.

Джеймс Міддлтон із дружиною Алізе Фото: Instagram/James Middleton

У жовтні 2023 року в них народився син Ініго. "Яким би я не був підготовленим... я не був готовим до переповнюючих емоцій від першої зустрічі з Ініго і до любові до моєї коханої Алізе, коли нам виповнилося три роки", — написав тоді новоспечений тато.

Зустрічі з королівською родиною

Сестра і брат принцеси Кейт часто з'являються на королівських заходах, як офіційних, так і більш приватних. У травні 2023 року вони обидва разом зі своїми батьками були присутні у Вестмінстерському абатстві на коронації короля Чарльза і королеви Камілли.

Батьки Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Сім'я також була поруч, щоб підтримати Кейт на першому в історії королівської сім'ї різдвяному концерті 2021 року.

Підтримка один одного

Незважаючи на щільний графік, Кейт і Піппа знаходили час, щоб підтримати брата, коли він переживав важкий період.Джеймс, який відкрито розповідав про свою боротьбу з депресією, відзначив підтримку Кейт і Піппи: "Мої сестри приходили на деякі з моїх сеансів терапії. Вони завжди були поруч у важкі часи і були поруч зі мною в найважчі часи, коли добре."

У березні 2024 року Кейт оголосила, що у неї діагностували рак після планової операції на черевній порожнині. Джеймс публічно підтримав свою сестру в Instagram, написавши: "За ці роки ми разом піднялися на безліч гір. Як сім'я, ми піднімемося і на цю гору разом із тобою".

Зараз батьки, сестра і брат Кейт Міддлтон згуртувалися і намагаються максимально приділяти увагу їй та її дітям.

Кейт Міддлтон із сестрою Піппою Фото: Getty

Нагадаємо, у березні минулого року повідомлялося, що Піппа Міддлтон охрестила свою доньку в присутності сестри і принца Вільяма. Церемонія хрещення пройшла в колі найближчих родичів.