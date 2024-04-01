Американская певица Lizzo заявила о завершении музыкальной карьеры

Lizzo отметила, что устала от критики и хочет взять паузу, на что в очередной раз нарвалась на хейт в свою сторону.

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35-летняя американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo, объявила о завершении карьеры. В посте в Instagram американская поп-звезда написала: "Я устала терпеть то, как все пытаются докопаться до меня в жизни и в интернете".

По словам певицы, она устала от лжи и хейта, который льется в ее сторону. В большей степени это касается хейта относительно ее внешности.

"Я устала терпеть то, как все пытаются докопаться до меня в жизни и в интернете. Все, чего я хочу, это создавать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать хоть немного лучше, чем он есть. Но мне начинает казаться, что мир не хочет видеть меня в нем. Я постоянно сталкиваюсь с ложью обо мне, которую распространяют ради влияния и просмотров. Я все время становлюсь предметом насмешек из-за того, как я выгляжу. Я на это не подписывалась. Я ухожу", — написала Lizzo.

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Несмотря на то, что певица дала понять, что ей сложно слышать критику в свою сторону, под заметкой ее подписчики начали активно комментировать ее слова. Многие комментарии под сообщением Lizzo снова были негативными: "Ваше объявление было сделано после того, как вы выступили на сборе средств Байдена, смешно", "Вы буквально сделали имя insta lizzo, которая ест, и не ожидали, что вас захейтят?", "Понятно, что у нее точно было много на тарелке", "Это звучит сильно нарциссично".

Но были и те, кто поддержали певицу: "Не знаю, помогает ли это, но вы точно помогли мне чувствовать себя увереннее и смелее публиковать публикации. Я считаю, что ты удивительная, и это несправедливо, как люди относятся к великим темнокожим женщинам в Интернете. Ты не заслуживаешь всего этого, я надеюсь, что это скоро прекратится", "Девушка, не дай им выиграть... держись подальше от Интернета... обнимись, друг... продолжай работать...", "Нельзя позволить ненавистникам победить Маму lizzo. Ты любимая, продолжай", "Ты такая нужная, талантливая и важная. Вы также заслуживаете мира. Все, что делает вас счастливым, я поддерживаю", "Просто сделайте перерыв в этом Интернете.... некоторые из этих комментариев не настоящие люди".

Напомним, ранее мы писали, Валерий Леонтьев уходит со сцены в 75 лет. Кроме этого, Фокус писал, Робби Уильямс заявил, что его преследуют инопланетяне.