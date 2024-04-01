Американська співачка Lizzo заявила про завершення музичної кар"єри

Lizzo наголосила, що втомилася від критики і хоче взяти паузу, на що вчергове нарвалася на хейт у свій бік.

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35-річна американська співачка Меліса Вівіан Джеферсон, більш відома як Lizzo, оголосила про завершення кар’єри. У пості в Instagram американська попзірка написала: "Я втомилася терпіти те, як усі намагаються докопатися до мене в житті та в інтернеті".

За словами співачки, вона втомилася від брехні та хейту, який ллється у її бік. Більшою мірою це стосується хейту щодо її зовнішності.

"Я втомилася терпіти те, як усі намагаються докопатися до мене в житті та в інтернеті. Усе, чого я хочу, це створювати музику, робити людей щасливими і допомагати світу стати хоч трохи кращим, ніж він є. Але мені починає здаватися, що світ не хоче бачити мене в ньому. Я постійно стикаюся з брехнею про мене, яку поширюють заради впливу та переглядів. Я весь час стаю предметом насмішок через те, який вигляд маю. Я на це не підписувалася. Я йду", – написала Lizzo.

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Попри те, що співачка дала зрозуміти, що їй складно чути критику у свій бік, під дописом її підписники почали активно коментувати її слова. Багато коментарів під дописом Lizzo знову були негативними: "Ваше оголошення було зроблено після того, як ви виступили на зборі коштів Байдена, смішно", "Ви буквально зробили ім'я insta lizzo, яка їсть, і не очікували, що вас захейтять?", "Зрозуміло, що в неї точно було багато на тарілці", "Це звучить сильно нарцисично".

Але були і ті, хто підтримали співачку: "Не знаю, чи це допомагає, але ви точно допомогли мені почуватися впевненіше та сміливіше публікувати публікації. Я вважаю, що ти дивовижна, і це несправедливо, як люди ставляться до великих темношкірих жінок в Інтернеті. Ти не заслуговуєш на все це, я сподіваюся, що це скоро припиниться", "Дівчино, не дай їм виграти… тримайся подалі від Інтернету.. обіймись, друже… продовжуй працювати..", "Не можна дозволити ненависникам перемогти Маму lizzo. Ти кохана, продовжуй", "Ти така потрібна, талановита і важлива. Ви також заслуговуєте на мир. Все, що робить вас щасливим, я підтримую", "Просто зробіть перерву в цьому Інтернеті…. деякі з цих коментарів не справжні люди".

Нагадаємо, раніше ми писали, Валерій Леонтьєв іде зі сцени у 75 років. Крім цього, Фокус писав, Роббі Вільямс заявив, що його переслідують інопланетяни.