Молодой бойфренд Шер поцеловал ее на публике (фото)

Звездная пара посетила вместе престижную премию в Лос-Анджелесе. Артистку поддерживал ее возлюбленный.

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77-летняя американская певица Шер была награждена накануне на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards 2024. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка получила награду Icon Award, а ее 38-летний возлюбленный, музыкант Александр Эдвардс, поддерживал знаменитость на публике. Эдвардс поцеловал Шер в щеку, когда они шли по красной дорожке в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Легендарная певица была одета в глубокий черный топ Dolce & Gabbana с массивными камнями и добавила к вечернему образу широкие черные брюки с серебряными цепочками.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Между тем спутник звезды сцены был в черном костюме и белой рубашке.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

"iHeart чтит ее беспрецедентный вклад в музыку и поп-культуру на протяжении более семи десятилетий", — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Шер стала единственной исполнительницей, сингл которой (I Got You Babe) был номером один в чарте Billboard в течение семи десятилетий подряд.

Впервые Шер и Александр вызвали слухи о романе в ноябре 2022 года после того, как их заметили, когда влюбленные держались за руки. Хотя некоторые критики поставили под сомнение 40-летнюю разницу в возрасте пары, инсайдер рассказал, что певицу это не беспокоило.

А познакомилась пара за несколько недель до этого на Парижской неделе моды, когда Шер приняла участие в показе Balmain.

Напомним, что известно о предыдущих отношениях Александра Эдвардса.

Также Фокус писал о сложной ситуации с сыном Шер.