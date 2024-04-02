Королева пищеварения: 9 советов, которые помогут сохранить здоровье поджелудочной железы

Поджелудочная железа является одним из важнейших органов пищеварения, поэтому если вы хотите сохранить свое здоровье, она должна работать правильно. Вот несколько способов поддерживать здоровье поджелудочной железы.

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Поджелудочная железа, расположенная в брюшной полости, является органом, который играет ключевую роль в пищеварении и регулировании уровня сахара в крови. Неправильный выбор продуктов, например, обработанные продукты и сахар, могут повредить поджелудочную железу, негативно влияя на ее функцию. Если есть проблемы с поджелудочной, то возрастает риск возникновения таких заболеваний, как панкреатит, рак поджелудочной железы и диабет. Чтобы их избежать, нужно следить за здоровьем этого органа. О советах, которые в этом помогут, пишет Health Shots.

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Фото: Freepik

Поджелудочная железа – уникальный орган, играющий в нашем организме двойную роль. Это часть пищеварительной системы, производящая ферменты, которые помогают переваривать пищу, а также эндокринная система, производящая гормоны, такие как инсулин и глюкагон, регулирующие уровень сахара в крови, — объясняет эксперт по гастроэнтерологии и гепатологии доктор Эми Сонаване.

Если у вас есть такие заболевания, как панкреатит, кистозное поражение поджелудочной железы или диабет, вы заметите следующие признаки:

Боль в верхней части живота, которая ощущается и в спине и усиливается после еды.

Тошнота и рвота или любые нарушения пищеварения часто возникают, когда поджелудочная железа воспалена или не функционирует должным образом.

Проблемы с поджелудочной железой могут привести к проблемам с усвоением питательных веществ, непреднамеренной потере веса и дефициту питательных веществ.

Изменения стула. Жирный стул с неприятным запахом, который плавает, может указывать на то, что поджелудочная железа не вырабатывает достаточно пищеварительных ферментов.

Симптомы диабета, такие как повышенная жажда, мочеиспускание, голод и необъяснимая потеря веса, могут проявиться, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина.

Эти советы помогут поддержать поджелудочную железу и позаботиться о ее здоровье.

Питайтесь правильно

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Ешьте больше свежих фруктов, овощей из цельного зерна, а также нежирных белков, чтобы поддерживать оптимальную функцию органа. Включение таких фруктов, как черника, клубника, малина, апельсины, яблоки и бананы, может обеспечить витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, способствующие общему здоровью и поддерживающие здоровье поджелудочной железы. Эти богатые питательными веществами продукты также помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снижая нагрузку на поджелудочную.

Ограничьте потребление обработанных продуктов и сахара

Обработанные продукты и слишком большое количество сахара могут привести к инсулинорезистентности, что потребует от поджелудочной железы выработки большего количества инсулина для регулирования уровня сахара в крови. Такая повышенная нагрузка потенциально может привести к перегрузке поджелудочной железы и способствовать развитию диабета и других заболеваний.

Избегайте обезвоживания

Фото: Freepik

Адекватная гидратация необходима для оптимального функционирования поджелудочной железы. Вода помогает в выработке пищеварительных ферментов, способствует расщеплению пищи в пищеварительной системе. Правильная гидратация также поддерживает общее здоровье пищеварительной системы, снижая риск проблем с поджелудочной железой.

Занимайтесь спортом

Регулярная физическая активность играет решающую роль в поддержании здорового уровня сахара в крови и снижении риска резистентности к инсулину. Способствуя контролю веса и повышению чувствительности к инсулину, физические упражнения помогают снизить нагрузку на поджелудочную железу и уменьшить риск заболеваний, связанных с поджелудочной железой, например диабета и панкреатита.

Избегайте употребления алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к панкреатиту — воспалению поджелудочной железы, которое может вызвать сильную боль в животе, тошноту и рвоту. По словам доктора Сонаване, хроническое злоупотребление алкоголем значительно увеличивает риск развития панкреатита, что приводит к долгосрочному повреждению поджелудочной железы.

Бросьте курить

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Курение является основным фактором риска развития рака поджелудочной, поскольку вредные химические вещества в табачном дыме могут повредить клетки поджелудочной железы и увеличить вероятность роста рака. Отказ от курения не только снижает риск рака поджелудочной железы, но и улучшает ее общее состояние.

Контролируйте вес

Ожирение и избыточная масса тела тесно связаны с резистентностью к инсулину и повышенным риском развития диабета 2 типа. Поддерживая здоровый вес с помощью диеты и физических упражнений, вы можете снизить нагрузку на поджелудочную железу и риск развития заболеваний.

Ешьте полезные жиры

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Выбор полезных жиров, таких как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, поддерживает здоровье поджелудочной железы. Такие продукты как авокадо, орехи и оливковое масло содержат незаменимые жирные кислоты, которые улучшают общее состояние здоровья, одновременно уменьшая воспаление и поддерживая правильную функцию органа.

Ограничьте употребление красного мяса

В ходе исследования 2016 года, опубликованного в журнале "Клиническая гастроэнтерология и гепатология", было обнаружено, что употребление красного мяса связано с повышенным риском развития хронического панкреатита. Выбор растительных белков и постного мяса может помочь снизить этот риск и улучшить здоровье поджелудочной железы.

Кроме того, обязательно проходите регулярные медицинские осмотры для раннего выявления и лечения проблем поджелудочной железы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту