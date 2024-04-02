Королева травлення: 9 порад, які допоможуть зберегти здоров'я підшлункової залози

Підшлункова залоза є одним із найважливіших органів травлення, тому якщо ви хочете зберегти своє здоров'я, вона має працювати правильно. Ось кілька способів підтримувати здоров'я підшлункової залози.

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Підшлункова залоза, розташована в черевній порожнині, є органом, який відіграє ключову роль у травленні та регулюванні рівня цукру в крові. Неправильний вибір продуктів, наприклад, оброблені продукти і цукор, можуть пошкодити підшлункову залозу, негативно впливаючи на її функцію. Якщо є проблеми з підшлунковою, то зростає ризик виникнення таких захворювань, як панкреатит, рак підшлункової залози та діабет. Щоб їх уникнути, потрібно стежити за здоров'ям цього органу. Про поради, які в цьому допоможуть, пише Health Shots.

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Підшлункова залоза — унікальний орган, який відіграє в нашому організмі подвійну роль. Це частина травної системи, яка виробляє ферменти, що допомагають перетравлювати їжу, а також ендокринна система, яка виробляє гормони, такі як інсулін і глюкагон, що регулюють рівень цукру в крові, — пояснює експерт з гастроентерології та гепатології доктор Емі Сонаване.

Якщо у вас є такі захворювання, як панкреатит, кістозне ураження підшлункової залози або діабет, ви помітите такі ознаки:

Біль у верхній частині живота , який відчувається і в спині та посилюється після їди.

, який відчувається і в спині та посилюється після їди. Нудота і блювота або будь-які порушення травлення часто виникають, коли підшлункова залоза запалена або не функціонує належним чином.

або будь-які порушення травлення часто виникають, коли підшлункова залоза запалена або не функціонує належним чином. Проблеми з підшлунковою залозою можуть призвести до п роблем із засвоєнням поживних речовин, ненавмисної втрати ваги та дефіциту поживних речовин.

Зміна випорожнень. Жирні випорожнення з неприємним запахом, які плавають, можуть вказувати на те, що підшлункова залоза не виробляє достатньо травних ферментів.

Жирні випорожнення з неприємним запахом, які плавають, можуть вказувати на те, що підшлункова залоза не виробляє достатньо травних ферментів. Симптоми діабету, такі як підвищена спрага, сечовипускання, голод і незрозуміла втрата ваги, можуть проявитися, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну.

Ці поради допоможуть підтримати підшлункову залозу та подбати про її здоров'я.

Харчуйтеся правильно

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Їжте більше свіжих фруктів, овочів із цільного зерна, а також нежирних білків, щоб підтримувати оптимальну функцію підшлункової залози. Включення таких фруктів, як чорниця, полуниця, малина, апельсини, яблука і банани, може забезпечити вітаміни, мінерали, антиоксиданти і клітковину, що сприяють загальному здоров'ю і підтримують здоров'я підшлункової. Ці багаті поживними речовинами продукти також допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, знижуючи навантаження на підшлункову залозу.

Обмежте споживання оброблених продуктів та цукру

Оброблені продукти і занадто велика кількість цукру можуть призвести до інсулінорезистентності, що вимагатиме від підшлункової залози вироблення більшої кількості інсуліну для регулювання рівня цукру в крові. Таке підвищене навантаження потенційно може призвести до перевантаження підшлункової залози і сприяти розвитку діабету та інших захворювань. .

Уникайте зневоднення

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Адекватна гідратація необхідна для оптимального функціонування підшлункової залози. Вода допомагає у виробленні травних ферментів, сприяє розщепленню їжі в травній системі. Правильна гідратація також підтримує загальне здоров'я травної системи, знижуючи ризик проблем із підшлунковою залозою.

Займайтеся спортом

Регулярна фізична активність відіграє вирішальну роль у підтримці здорового рівня цукру в крові та зниженні ризику резистентності до інсуліну. Сприяючи контролю ваги та підвищенню чутливості до інсуліну, фізичні вправи допомагають знизити навантаження на підшлункову залозу та зменшити ризик захворювань, пов'язаних із підшлунковою залозою, наприклад діабету та панкреатиту.

Уникайте вживання алкоголю

Надмірне вживання алкоголю може призвести до панкреатиту — запалення підшлункової залози, яке може спричинити сильний біль у животі, нудоту та блювоту. За словами доктора Сонаване, хронічне зловживання алкоголем значно збільшує ризик розвитку панкреатиту, що призводить до довгострокового пошкодження підшлункової залози.

Киньте палити

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Куріння є основним фактором ризику розвитку раку підшлункової залози, оскільки шкідливі хімічні речовини в тютюновому димі можуть ушкодити клітини підшлункової залози та збільшити ймовірність зростання раку. Відмова від паління не тільки знижує ризик раку підшлункової залози, а й покращує її загальний стан.

Контролюйте вагу

Ожиріння і надлишкова маса тіла тісно пов'язані з резистентністю до інсуліну і підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу. Підтримуючи здорову вагу за допомогою дієти і фізичних вправ, ви можете знизити навантаження на підшлункову залозу і ризик розвитку захворювань.

Їжте корисні жири

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Вибір корисних жирів, таких як мононенасичені та поліненасичені жири, підтримує здоров'я підшлункової залози. Такі продукти, як авокадо, горіхи та оливкова олія, містять незамінні жирні кислоти, які покращують загальний стан здоров'я, водночас зменшуючи запалення і підтримуючи правильну функцію підшлункової залози.

Обмежте вживання червоного м'яса

Під час дослідження 2016 року, опублікованого в журналі "Клінічна гастроентерологія і гепатологія", було виявлено, що вживання червоного м'яса пов'язане з підвищеним ризиком розвитку хронічного панкреатиту. Вибір рослинних білків і пісного м'яса може допомогти знизити цей ризик і поліпшити здоров'я підшлункової залози.

Крім того, обов'язково проходьте регулярні медичні огляди для раннього виявлення та лікування проблем підшлункової залози.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця