Жіноче здоров'я: 5 продуктів, які допомагають підтримувати баланс гормонів

Коли йдеться про гормони і про те, як вони пов'язані зі стресом, сном, травленням, обміном речовин, шкірою та роботою мозку, в надії знайти відповіді, ми рідко звертаємося до свого харчування. А даремно.

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На думку Еріки Шварц, докторки медичних наук, авторки книги "Нове гормональне рішення", це серйозна помилка. "Є безліч продуктів, які ми маємо обов'язково включити до свого раціону, перш ніж переходити до ліків або інших форм лікування", — каже вона. Доктор Шварц вважає, що першим кроком є виключення продуктів, які шкідливі для нашого гормонального балансу: це оброблені харчові продукти, рафінований цукор, алкоголь, кофеїн і насичені тваринні жири. Натомість потрібно додати цінні продукти для наших гормонів. Про це пише Real Simple.

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Фото: Freepik

"Нам потрібно допомогти нашому організму, розуміючи, що кожен вітамін і поживна речовина, які ми вкладаємо в нього, ретельно синтезуються", — пояснює Шварц. Зрештою це впливає на якість вироблюваних нами гормонів, які починаються в кишечнику.

Існують рекомендації щодо харчування, які можуть збалансувати загальну гормональну картину. "Це призводить до зменшення перепадів настрою і симптомів депресії, занепокоєння, втоми і дратівливості", — каже експерт. "Гормональний баланс також підвищує ясність розуму, щастя, концентрацію та енергію".

Ось 5 продуктів, які стимулюють вироблення гормонів і роблять нас здоровішими.

Темна листова зелень

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Шпинат, капуста кале, листя салату — допомагають боротися із запаленням та знижують рівень кортизолу, тим самим зменшуючи знос тіла. Зелень також підвищує рівень заліза, що, своєю чергою, сприяє збільшенню рівня енергії, і діє як природний антиоксидант.

Продукти, багаті на омега-3

Це волоські горіхи, лосось, оливкова олія, насіння льону, насіння чіа та багато іншого. Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень холестерину, поліпшити пам'ять, підняти настрій та зменшити запалення, а також захистити наші клітинні мембрани.

Куркума

Куркума — один із найвідоміших протизапальних агентів, ця спеція також чудово допомагає вашому організму природним чином досягти збалансованого рівня гормонів.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо містить бета-ситостерин, який природним чином знижує рівень гормону стресу кортизолу. Вживання авокадо на регулярній основі також природним чином знижує рівень холестерину.

Кокос, насіння соняшнику та гарбузове насіння

Усі вони містять МСТ або тригліцериди із середньою довжиною ланцюга. МСТ покращує регуляцію рівня цукру в крові та обмін речовин, а також допомагає регулювати апетит.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як позбутися ожиріння, спричиненого кортизолом.

Раніше Фокус писав про те, які продукти дійсно можуть благотворно вплинути на нашу гормональну систему.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.