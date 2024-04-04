Королева Летиция продемонстрировала идеальное розовое платье на весну

Королева вместе со своим мужем, королем Филиппом, посетила церемонию награждения людей искусства. И выбрала для выхода наряд демократичной испанской марки.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала свой весенний стиль в очаровательном розовом платье за ​​120 евро от испанского бренда Lady Pipa. Летиция и ее супруг, король Фелипе (Филипп) VI присутствовали на церемонии награждения в области искусства. Интересно, но ее супруг поддержал весенний образ жены, надев розовый галстук в то ее платью. Об этом пишет Daily Mail.

Королева Летиция присоединилась к своему мужу королю Филиппу VI на церемонии награждения в области искусства в Кадисе.

Королева Летиция и король Фелипе VI Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

51-летняя королева выглядела ярко и свежо в нарядном розовом платье оригинального фасона. Летиция часто выбирает наряды от испанских демократичных брендов, поддерживая местных производителей. И каждый раз выглядит потрясающе, сочетая недорогие платья и аксессуары зачастую с фамильными украшениями.

Мать двоих детей надела стильное бело-розовое платье со сборками и цветочным принтом от испанского бренда Lady Pipa цвета Terrazzo Rose, которое в настоящее время продается в Интернете по цене 120 евро.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Она дополнила свой образ белым клатчем, темно-розовыми туфельками и шикарными жемчужными серьгами.

Король Фелипе VI выглядел стильно и элегантно в сером костюме в тонкую полоску и поддержал цветовую гамму, выбранную его женой, своим розовым галстуком.

В Кадисе королевская чета вручила победителям Золотую медаль за заслуги в области изящных искусств.

Эта награда вручается Министерством культуры Испании каждый год, начиная с 1995 года, частным лицам или учреждениям, за заслуги в области искусства и культуры.

Ряд художников — от музыкантов до драматургов, галеристов и клоунов — ранее получали это признание в знак своей выдающейся работы в этой области.

Также были отмечены те, кто способствовал распространению и сохранению искусства и культуры.

Напомним, ранее королева Летиция оказалась втянута в скандал. Бывший муж ее сестры Тельмы, бизнесмен Хайме Дель Бурго, сенсационно заявил, что у него все еще были романтические отношения с Летицией после ее свадьбы с королем в 2004 году.

Хайме рассказал, что познакомился с Летицией до 2000 года, а их отношения начались во время романтического путешествия в Венецию, за годы до того, как она встретила короля Фелипе.

Эта история появилась в книге журналиста Хайме Пеньяфьеля, "Летиция и я", после чего 91-летнего журналиста уволили из газеты, где он проработал 20 лет. Королевская семья никак не комментировала скандал.

После Хайме даже рассказывал, что Летиция хотела развестись с мужем и переехать с ним в Нью-Йорк.