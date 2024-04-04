Королева Летиція продемонструвала ідеальну рожеву сукню на весну

Королева разом зі своїм чоловіком, королем Філіпом, відвідала церемонію нагородження людей мистецтва. І обрала для виходу вбрання демократичної іспанської марки.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала свій весняний стиль у чарівній рожевій сукні за 120 євро від іспанського бренду Lady Pipa. Летиція та її чоловік, король Феліпе (Філіп) VI, були присутні на церемонії нагородження в галузі мистецтва. Цікаво, але її чоловік підтримав весняний образ дружини, надівши рожеву краватку до її сукні. Про це пише Daily Mail.

Королева Летиція приєдналася до свого чоловіка короля Філіпа VI на церемонії нагородження в галузі мистецтва в Кадісі.

Королева Летиція і король Феліпе VI Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

51-річна королева мала яскравий і свіжий вигляд в ошатній рожевій сукні оригінального фасону. Летиція часто вибирає вбрання від іспанських демократичних брендів, підтримуючи місцевих виробників. І щоразу має приголомшливий вигляд, поєднуючи недорогі сукні та аксесуари часто з фамільними прикрасами.

Мати двох дітей одягла стильну біло-рожеву сукню зі збірками і квітковим принтом від іспанського бренду Lady Pipa кольору Terrazzo Rose, яка наразі продається в Інтернеті за ціною 120 євро.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Вона доповнила свій образ білим клатчем, темно-рожевими туфельками і шикарними перловими сережками.

Король Феліпе VI мав стильний і елегантний вигляд у сірому костюмі в тонку смужку і підтримав колірну гаму, обрану його дружиною, своєю рожевою краваткою.

У Кадісі королівське подружжя вручило переможцям Золоту медаль за заслуги в галузі образотворчих мистецтв.

Цю нагороду Міністерство культури Іспанії вручає щороку, починаючи з 1995 року, приватним особам або установам, за заслуги в галузі мистецтва і культури.

Низка художників — від музикантів до драматургів, галеристів і клоунів — раніше отримували це визнання на знак своєї видатної роботи в цій галузі.

Також були відзначені ті, хто сприяв поширенню та збереженню мистецтва і культури.

Нагадаємо, раніше королева Летиція виявилася втягнутою в скандал. Колишній чоловік її сестри Тельми, бізнесмен Хайме Дель Бурго, сенсаційно заявив, що у нього все ще були романтичні стосунки з Летицією після її весілля з королем 2004 року.

Хайме розповів, що познайомився з Летицією до 2000 року, а їхні стосунки почалися під час романтичної подорожі до Венеції, за роки до того, як вона зустріла короля Феліпе.

Ця історія з'явилася в книжці журналіста Хайме Пеньяф'єля, "Летиція і я", після чого 91-річного журналіста звільнили з газети, де він пропрацював 20 років. Королівська сім'я ніяк не коментувала скандал.

Після Хайме навіть розповідав, що Летиція хотіла розлучитися з чоловіком і переїхати з ним у Нью-Йорк.