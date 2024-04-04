Милла Йовович трогательно поздравила дочь с днем рождения (фото)

Актриса и режиссер Пол Андерсон воспитывают трех наследниц. Одной из них накануне исполнилось 9 лет.

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48-летняя американская актриса Милла Йовович трогательно поздравила дочь Дашиэль с 9-летием. Снимком наследницы звезда экрана поделилась в Instagram с более 4 млн подписчиков.

"С днем рождения мою невероятную 9-летнюю Деш! Ты такая теплая, радостная и преданная душа. Ты всегда находишь доброту в своем сердце для всех вокруг, оставаясь маленькой озорницей, которая любит зажигать! Какое счастье воспитать такого привлекательного и ловкого человека. Твоя природа и легкая способность видеть общую картину жизни так вдохновляют меня! Я так горжусь быть твоей мамой!" — написала уроженка Киева.

На снимке именинница позировала, прямо глядя в камеру.

Дочь Миллы Йовович Дашиэль

"Она похожа на тебя", "Поздравляю с днем рождения удивительную, красивую девушку, добрую и умную, ответственную и заботливую", "С днем рождения и Пасхой", — пишут в комментариях фолловеры Миллы Йовович.

Кроме 9-летней Дашиэль, актриса украинского происхождения и режиссер Пол Андерсон воспитывают еще двух дочерей — Эвер и Осиан.

Старшая дочь супругов Эвер уже снялась в ряде фильмов, среди которых "Питер Пэн", где она исполнила главную роль. Также юная знаменитость активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu.

Эвер Андерсон Фото: Getty Images

Напомним, Эвер Андерсон трогательно поздравила отца с днем рождения.

Также Фокус писал о съемке старшей дочери Миллы Йовович для итальянского бренда.