Королева Летиция продемонстрировала стильный деловой образ (фото)
Жена испанского короля показала, как носить кожаные штаны весной 2024 года. Они с мужем посетили церемонию вручения наград.
Королева Испании Летиция появилась на публике в красных кожаных штанах во время посещения Национальной спортивной премии в Мадриде. Об образе монаршей персоны пишет Royal Fashion Police.
Бывшая журналистка вышла на публику в компании мужа, испанского короля Филиппа VI. Супруги посетили дворец Эль-Пардо.
На этот раз Летиция сочетала красные кожаные брюки Boss с кремовой блузкой CAROLINA HERRERA. Монаршая персона дополнила свой весенний ансамбль красными туфлями на шпильке в тон от испанского бренда Magrit и кремовым поясом, который можно было затянуть на талии.
Экс-журналистка продолжает демонстрировать свою новую прическу — каре. В частности, она добавила к деловому луку массивные золотые серьги-капли PDPAOLA.
Между тем король Испании традиционно был в темно-синем костюме, который он сочетал с рубашкой и розовым галстуком.
Посещая Национальную спортивную премию, супруги вручили ряд наград местным спортсменам.
Также мама двоих детей сделала легкий макияж.
Напомним, бывший любовник королевы Летиции рассказал, что она планировала развестись с мужем.
Также Фокус писал о нежном образе королевы Летиции.