Королева Летиция продемонстрировала стильный деловой образ (фото)

Жена испанского короля показала, как носить кожаные штаны весной 2024 года. Они с мужем посетили церемонию вручения наград.

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Королева Испании Летиция появилась на публике в красных кожаных штанах во время посещения Национальной спортивной премии в Мадриде. Об образе монаршей персоны пишет Royal Fashion Police.

Бывшая журналистка вышла на публику в компании мужа, испанского короля Филиппа VI. Супруги посетили дворец Эль-Пардо.

На этот раз Летиция сочетала красные кожаные брюки Boss с кремовой блузкой CAROLINA HERRERA. Монаршая персона дополнила свой весенний ансамбль красными туфлями на шпильке в тон от испанского бренда Magrit и кремовым поясом, который можно было затянуть на талии.

Королева Летиция и король Филипп VI Фото: Getty Images

Экс-журналистка продолжает демонстрировать свою новую прическу — каре. В частности, она добавила к деловому луку массивные золотые серьги-капли PDPAOLA.

Между тем король Испании традиционно был в темно-синем костюме, который он сочетал с рубашкой и розовым галстуком.

Посещая Национальную спортивную премию, супруги вручили ряд наград местным спортсменам.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Также мама двоих детей сделала легкий макияж.

Королева Летиция

Напомним, бывший любовник королевы Летиции рассказал, что она планировала развестись с мужем.

Также Фокус писал о нежном образе королевы Летиции.