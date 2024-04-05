Королева Летиція продемонструвала стильний діловий образ (фото)
Дружина іспанського короля показала, як носити шкіряні штани навесні 2024. Вони з чоловіком відвідали церемонію вручення нагород.
Королева Іспанії Летиція зʼявилася на публіці в червоних шкіряних штанах під час відвідування Національної спортивної премії в Мадриді. Про образ монаршої персони пише Royal Fashion Police.
Колишня журналістка вийшла на публіку в компанії чоловіка, іспанського короля Філіпа VI. Подружжя відвідало палац Ель-Пардо.
Цього разу Летиція поєднала червоні шкіряні штани Boss з кремовою блузкою CAROLINA HERRERA. Монарша персона доповнила свій весняний ансамбль червоними туфлями на шпильці в тон від іспанського бренду Magrit і кремовим поясом, який можна було затягнути на талії.
Ексжурналістка продовжує демонструвати свою нову зачіску — каре. Зокрема, вона додала до ділового луку масивні золоті сережки-краплі PDPAOLA.
Тим часом король Іспанії традиційно був у темно-синьому костюмі, який він поєднував із сорочкою та рожевою краваткою.
Відвідуючи Національну спортивну премію, подружжя вручило низку нагород місцевим спортсменам.
Також мама двох дітей зробила легкий макіяж.
Нагадаємо, колишній коханець королеви Летиції розповів, що вона планувала розлучитися з чоловіком.
Також Фокус писав про ніжний образ королеви Летиції.