Королева Летиція продемонструвала стильний діловий образ (фото)

Дружина іспанського короля показала, як носити шкіряні штани навесні 2024. Вони з чоловіком відвідали церемонію вручення нагород.

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Королева Іспанії Летиція зʼявилася на публіці в червоних шкіряних штанах під час відвідування Національної спортивної премії в Мадриді. Про образ монаршої персони пише Royal Fashion Police.

Колишня журналістка вийшла на публіку в компанії чоловіка, іспанського короля Філіпа VI. Подружжя відвідало палац Ель-Пардо.

Цього разу Летиція поєднала червоні шкіряні штани Boss з кремовою блузкою CAROLINA HERRERA. Монарша персона доповнила свій весняний ансамбль червоними туфлями на шпильці в тон від іспанського бренду Magrit і кремовим поясом, який можна було затягнути на талії.

Королева Летиція та король Філіп VI Фото: Getty Images

Ексжурналістка продовжує демонструвати свою нову зачіску — каре. Зокрема, вона додала до ділового луку масивні золоті сережки-краплі PDPAOLA.

Тим часом король Іспанії традиційно був у темно-синьому костюмі, який він поєднував із сорочкою та рожевою краваткою.

Відвідуючи Національну спортивну премію, подружжя вручило низку нагород місцевим спортсменам.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Також мама двох дітей зробила легкий макіяж.

Королева Летиція

Нагадаємо, колишній коханець королеви Летиції розповів, що вона планувала розлучитися з чоловіком.

Також Фокус писав про ніжний образ королеви Летиції.