На Мадонну подали в суд за опоздание: что ответили юристы звезды

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Адвокаты Мадонны подали ходатайство об отклонении иска против поп-суперзвезды за опоздание на два часа на концерт, утверждая, что у истцов не было явных травм, сообщает CBS News.

Речь идет об иске, поданном в январе посетителями концерта суперзвезды Майклом Феллоузон и Джонатаном Хадденом, которые посетили концерт певицы в рамках глобального Celebration Tour в Barclays Center в Бруклине в 13 декабря. Они пожаловались, что выступление началось не в 20:30, как было заявлено в билетах, а в 22:30.

Они также подали в суд на Barclays Center и Live Nation за "необоснованное использование ложной рекламы, небрежное введение в заблуждение, а также несправедливую и вводящую в заблуждение торговую практику".

Истцы утверждали, что не купили бы билеты, если бы знали, что концерт начнется в 22:30. Они также заявили, что время окончания шоу около часа ночи, возможно, доставило неудобства или ранило посетителей концерта из-за ограниченных транспортных возможностей и того, что они были вынуждены ложиться спать позже, чем планировалось.

Истцы признают, что у Мадонны были проблемы со здоровьем. В прошлом году она столкнулась с опасной для жизни бактериальной инфекцией, из-за чего первоначальные даты концерта были перенесены с июля на декабрь, но не видят в этом оправдания для задержек в этот вечер.

В свою очередь адвокаты Мадонны заявили, что ее концерты "особенно известны своим поздним началом".

"Слова мистера Хаддена в лучшем случае позволяют предположить, что он может быть раздражен тем, что один из его любимых исполнителей выйдет на сцену позже, чем ему хотелось бы", – отметили юристы, утверждая, что это не является достаточным основанием для иска о причинении вреда. Они также утверждают, что не было никаких доказательств того, что позднее начало концерта нанесло вред посетителям концерта, включая истцов, которые, как они утверждали, остались, чтобы посмотреть все шоу, вместо того, чтобы уйти раньше.

"Фанаты получили именно то, за что заплатили: полнометражное высококачественное шоу королевы поп-музыки", — подчеркнули адвокаты. К своему заявлению они добавили тот факт, что на следующий день после концерта Хэдден написал в Facebook, что он "никогда не пропускал туры Мадонны с 1985 года", поэтому, считают юристы, был в курсе о времени начала ее концертов.

Согласно судебным документам, Хадден также похвалил шоу в Facebook, назвав его "невероятным, как всегда!"

Несмотря на задержку, Мадонна устроила очень яркое шоу, исполнив свой сет-лист из 45 песен. Позже выяснилось, что задержка была вызвана техническими проблемами и была перенесена всего на один час, поскольку в 20:30 на сцену вышел диджей Honey Dijon, выступающий на разогреве.

Январский иск стал не первым случаем, когда фанаты пытались подать в суд из-за позднего начала выступления Мадонны. В 2019 году фанат из Флориды подал в суд из-за задержки старта ее концерта в Майами-Бич.

"Есть кое-что, что вам всем нужно понять. И это то, что королева никогда не опаздывает", – сказала Мэдж своим поклонникам во время концерта в Лас-Вегасе в 2019-м.

Ранее Фокус писал, что Мадонна снялась в новой рекламе и ответила своим критикам.