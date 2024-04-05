На Мадонну подали до суду за запізнення: що відповіли юристи зірки

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Адвокати Мадонни подали клопотання про відхилення позову проти поп-суперзірки за запізнення на дві години на концерт, стверджуючи, що у позивачів не було явних травм, повідомляє CBS News.

Ідеться про позов, поданий у січні відвідувачами концерту суперзірки Майклом Феллоузоном і Джонатаном Гадденом, які відвідали концерт співачки в рамках глобального Celebration Tour у Barclays Center у Брукліні 13 грудня. Вони поскаржилися, що виступ розпочався не о 20:30, як було заявлено у квитках, а о 22:30.

Вони також подали до суду на Barclays Center і Live Nation за "необґрунтоване використання неправдивої реклами, недбале введення в оману, а також несправедливу торговельну практику, яка вводить в оману".

Позивачі стверджували, що не купили б квитки, якби знали, що концерт розпочнеться о 22:30. Вони також заявили, що час закінчення шоу близько першої години ночі, можливо, завдав незручностей або поранив відвідувачів концерту через обмежені транспортні можливості і те, що вони були змушені лягати спати пізніше, ніж планувалося.

Позивачі визнають, що у Мадонни були проблеми зі здоров'ям. Минулого року вона зіткнулася з небезпечною для життя бактеріальною інфекцією, через що початкові дати концерту було перенесено з липня на грудень, але не бачать у цьому виправдання для затримок цього вечора.

Зі свого боку адвокати Мадонни заявили, що її концерти "особливо відомі своїм пізнім початком".

"Слова містера Хаддена в кращому випадку дозволяють припустити, що він може бути роздратований тим, що один з його улюблених виконавців вийде на сцену пізніше, ніж йому хотілося б", — зазначили юристи, стверджуючи, що це не є достатньою підставою для позову про заподіяння шкоди. Вони також стверджують, що не було жодних доказів того, що пізній початок концерту завдав шкоди відвідувачам концерту, включно з позивачами, які, як вони стверджували, залишилися, щоб подивитися все шоу, замість того, щоб піти раніше.

"Фанати отримали саме те, за що заплатили: повнометражне високоякісне шоу королеви поп-музики", — підкреслили адвокати. До своєї заяви вони додали той факт, що наступного дня після концерту Гедден написав у Facebook, що він "ніколи не пропускав турів Мадонни з 1985 року", тож, вважають юристи, був у курсі про час початку її концертів.

Згідно з судовими документами, Хадден також похвалив шоу у Facebook, назвавши його "неймовірним, як завжди!"

Незважаючи на затримку, Мадонна влаштувала дуже яскраве шоу, виконавши свій сет-лист із 45 пісень. Пізніше з'ясувалося, що затримка була спричинена технічними проблемами, і її було перенесено лише на одну годину, оскільки о 20:30 на сцену вийшов діджей Honey Dijon, який виступає на розігріві.

Січневий позов став не першим випадком, коли фанати намагалися подати до суду через пізній початок виступу Мадонни. У 2019 році фанат із Флориди подав до суду через затримку старту її концерту в Маямі-Біч.

"Є дещо, що вам усім потрібно зрозуміти. І це те, що королева ніколи не запізнюється", — сказала Медж своїм шанувальникам під час концерту в Лас-Вегасі 2019-го.

Раніше Фокус писав, що Мадонна знялася в новій рекламі і відповіла своїм критикам.