Наоми Кэмпбелл в стильном брючном костюме вышла в свет (фото)

Звезда глянца сделала ставку на темные оттенки. Она посетила событие в Италии.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл прибыла на звездное мероприятие по случаю празднования 40-летия Dolce & Gabbana в Милане. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость китайско-ямайского происхождения демонстрировала свой подтянутый пресс в зауженном топе в горошек с глубоким декольте. Наоми дополнила вечерний образ брючным костюмом в полоску, который состоял из оверсайз пиджака и широких брюк. Она обула туфли на высоком каблуке.

К ансамблю супермодель добавила цветочную брошь и шлейф в горошек. Волосы Кэмпбелл были распущены.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

В частности, культовая звезда подиумов сделала вечерний макияж и добавила блеска серьгами-люстрами и бриллиантовым ожерельем в тон. Мама двоих детей держала в руках лаконичный клатч.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Выставка, которая началась в Милане, а затем будет путешествовать по всему миру, будет отмечать модный дом как символ итальянского гламура, исследуя его подход к нетрадиционной роскоши.

Это произошло после того, как друзья Наоми Кэмпбелл опровергли слухи о ее романе с продюсером-мультимиллионером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки.

Также Фокус писал о появлении Наоми Кэмпбелл на церемонии BAFTA-2024.