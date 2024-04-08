Наомі Кемпбелл у стильному штанному костюмі вийшла у світ (фото)

Зірка глянців зробила ставку на темні відтінки. Вона відвідала подію в Італії.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл прибула на зірковий захід з нагоди святкування 40-річчя Dolce & Gabbana в Мілані. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість китайсько-ямайського походження демонструвала свій підтягнутий прес у звуженому топі в горошок з глибоким декольте. Наомі доповнила вечірній образ штанним костюмом у смужку, який складав з оверсайз піджака та широких штанів. Вона взула туфлі на високих підборах.

До ансамблю супермодель додала квіткову брошу та шлейф у горошок. Волосся Кемпбелл було розпущене.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Зокрема, культова зірка подіумів зробила вечірній макіяж і додала блиску сережками-люстрами та діамантовим намистом у тон. Мама двох дітей тримала в руках лаконічний клатч.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Виставка, яка розпочалася в Мілані, а потім подорожуватиме по всьому світу, відзначатиме модний дім як символ італійського гламуру, досліджуючи його підхід до нетрадиційної розкоші.

Це сталося після того, як друзі Наомі Кемпбелл спростували чутки про її роман з продюсером-мультимільйонером із Саудівської Аравії Мохаммедом Аль Туркі.

Також Фокус писав про появу Наомі Кемпбелл на церемонії BAFTA-2024.