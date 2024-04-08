Шер с молодым возлюбленным посетили мероприятие в Милане (фото)

Звездная пара выбрала для выхода парные образы. Они сделали ставку на темные оттенки.

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77-летняя американская певица Шер и ее 38-летний бойфренд Александр Эдвардс посетили мероприятие в Милане. Об этом пишет Page Six.

Звездная пара прибыла на выставку "Dolce & Gabbana: от сердца к рукам", которая состоялась в Милане, Италия. Влюбленные улыбались, прибыв на модное мероприятие рука об руку.

Шер появилась в черно-белом ансамбле, который состоял из шубы, кружевного атласного топа, порванных джинсов и ботинок на высоком каблуке.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Волосы артистка распустила и уложила легкими волнами. Наряд она дополнила меховой шапкой.

Что касается спутника Шер, то он был одет в черное пальто, белую рубашку на пуговицах, брюки и туфли.

Пара встретилась на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года и впоследствии начала встречаться. Шер и Александр ненадолго расстались в мае 2023 года, а в последнее время довольно часто выходят вместе на публику.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Хотя некоторые критики поставили под сомнение 40-летнюю разницу в возрасте пары, инсайдер рассказал, что Шер это не беспокоило.

Напомним, Шер и Александр Эдвардс посетили ежегодную церемонию вручения премии Attorney Ben Crump EJN Awards.

Также Фокус писал о появлении Наоми Кэмпбелл на мероприятии в Милане.