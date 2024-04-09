Влад Мицкевич рассказал о конфликте с продюсером Оли Поляковой Михаилом Ясинским (видео)

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32-летний шеф-повар Владислав Мицкевич, который в конце марта заявил, что имел роман с певицей Олей Поляковой, признался, что у него возник конфликт с ее продюсером Михаилом Ясинским, из-за чего он и обиделся. Об этом он заявил в интервью Богдану Беспалову.

В частности, Мицкевич рассказал, что они познакомились с Поляковой на съемках шоу "Он готовит, она руководит". Тогда между ними возникли теплые отношения и уже вскоре они стали друзьями. Певица даже познакомила шеф-повара со своей семьей.

"Я со всеми знаком, и с мужем, нормальный мужик, полностью. С Машей, с Алисой. Нормально мы общаемся. Общались мы очень-очень близко. У нас была откровенно, я уверен в этом, большая симпатия. 100% у нас какая-то симпатия нарисовалась и все остальное, это правда. И мы дружили очень тесно. Мы с гастролями отъездили, мы были везде с ней", — признался Мицкевич.

Уже впоследствии Влад Мицкевич предложил певице заняться ее раскруткой в социальных сетях, ведь, по его мнению, о звезде начали забывать. По словам Мицкевича, он предложил помочь в этом полностью бесплатно.

"Я ей постоянно говорил, Олька давай что-то мутить, потому что Ясик втыкает. Я типа, где проект? Где Ясинский просто немного тормозит. Где крутые проекты? 24 октября, как она всегда собирает, это уже годами. Это он ничего нового не придумал. Где крутые проекты? Я говорил, давай вместе, давай развиваться, подтянутся кулинарные спонсоры, будем колотить деньги, мы понимаем, что в стране война, типа концерты, дискотеки, воздушные тревоги, это все затягивается, это все тяжело. Давай мутить, делать за мой кэш, за мои бабки. И Михаил Ясинский такой, он видел, что в его оправе завелся другой лев, и его это так трепало, у него аж усы дрожали", — сказал шеф-повар.

Уже впоследствии продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский предложил Мицкевичу работать в их команде и заниматься раскруткой социальных сетей певицы. По словам Мицкевича, он сформировал команду для певицы, которая успешно раскручивала ее страницу в тик-токе.

"Оля моя подруга, очень близкая. Я ей говорю у тебя с этим, этим капец. Давай я тебе помогу, бесплатно. Я берусь за это, делаю классную штуку, бесплатно. Я начинаю этим заниматься, потому что Оля для меня близкий человек. Ясинский такой, о я придумал, давай ты будешь работать у нас. Он такой сколько ты хочешь, я говорю давай двушку зелени. Он такой, сколько? Я говорю двушку зелени. Он говорит 50 тысяч, мы готовы платить. Я говорю, 50 пусть 50, на расходы. И все, я начал этим всем заниматься. Я довел ее тик-ток до ума с ее командой, немного своих людей подкинул. И начали мы все это делать. Когда все это начало работать, Ясинский такой: "Влад, а давай объявим конкурс, чтобы к нам пришли с смм профессионалов". Я говорю: "Миша, чтобы, что?" (ред. Ясинский) "Я не вижу здесь конкретики, моментов, не вижу детализации, самого скелета, порядка". Ну, хорошо давай сделаем. И тут день зарплаты, один раз дали 50 тысяч и тут второй раз. И я ему сбрасываю, у меня были 50 тысяч на растраты, аренда студии, зарплата того, того, и он такой: "Мы это не обсуждали", — рассказал Мицкевич.

По его словам Мицкевича, после этого между ним и Ясинским возникли напряженные отношения, из-за чего шеф-повар обозлился на продюсера Поляковой и решил заявить о романе с певицей. Шеф-повар признался, что сложившаяся ситуация была исключительно хайпом и на самом деле никакого романа не было.

Напомним, ранее мы писали, Оля Полякова прокомментировала "роман" с Владом Мицкевичем и рассказала, о чем сожалеет. Кроме этого, Фокус писал, Влад Мицкевич после прямого эфира обратился к Оле Поляковой