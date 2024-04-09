Влад Міцкевич розповів про конфлікт з продюсером Олі Полякової Михайлом Ясинським (відео)

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32-річний шеф-кухар Владислав Міцкевич, який наприкінці березня заявив, що мав роман зі співачкою Олею Поляковою, зізнався, що у нього виник конфлікт з її продюсером Михайлом Ясинським, через що він і образився. Про це він заявив в інтерв’ю Богдану Беспалову.

Зокрема, Міцкевич розповів, що вони познайомилися з Поляковою на зйомках шоу "Він готує, вона керує". Тоді між ними виникли теплі відносини і вже незабаром вони стали друзями. Співачка навіть познайомила шеф-кухаря зі своєю родиною.

"Я зі усіма знайомий, і з чоловіком, нормальний мужик, повністю. З Машею, з Алісою. Нормально ми спілкуємось. Спілкувалися ми дуже-дуже близько. У нас була відверто, я впевнений в цьому, велика симпатія. 100% у нас якась симпатія намалювалася і все інше, це правда. І ми товаришували дуже тісно. Ми з гастролями від'їздили, ми були скрізь з нею", — зізнався Міцкевич.

Вже згодом Влад Міцкевич запропонував співачці зайнятися її розкруткою в соціальних мережах, адже, на його думку, про зірку почали забувати. За словами Міцкевича, він запропонував допомогти в цьому повністю безплатно.

"Я їй постійно казав, Олька давай щось мутити, бо Ясік втикає. Я типу, де проєкт? Де Ясинський просто трішки тормозить. Де круті проєкти? 24 жовтня, як вона завжди збирає, це вже роками. Це він нічого нового не придумав. Де круті проєкти? Я казав, давай разом, давай розвиватися, підтягнуться кулінарні спонсори, будемо колотити гроші, ми розуміємо, що в країні війна, типу концерти, дискотеки, повітряні тривоги, це все затягується, це все тяжко. Давай мутити, робити за мій кеш, за мої бабки. І Михайло Ясинський такий, він бачив, що в його оправі завівся інший лев, і його це так тріпало, у нього аж вуса тремтіли", — сказав шеф-кухар.

Вже згодом продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський запропонував Міцкевичу працювати у їх команді і займатися розкруткою соціальних мереж співачки. За словами Міцкевича, він сформував команду для співачки, яка успішно розкручувала її сторінку в тік-тоці.

"Оля моя подруга, дуже близька. Я їй кажу у тебе з цим, цим капець. Давай я тобі допоможу, безплатно. Я берусь за це, роблю класну штуку, безплатно. Я починаю цим займатися, бо Оля для мене близька людина. Ясинський такий, о я придумав, давай ти будеш працювати в нас. Він такий скільки ти хочеш, я кажу давай двушку зелені. Він такий, скільки? Я кажу двушку зєлєні. Він каже 50 тисяч, ми готові платити. Я кажу, 50 нехай 50, на розходи. І все я почав цим всім займатися. Я довів її тік-ток до ладу з її командою, трішки своїх людей підкинув. І почали ми все це робити. Коли все це почало працювати, Ясинський такий: "Влад, а давай огласим конкурс, чтобы к нам пришли с смм профессионалов". Я кажу: "Міша, щоб, що?" (ред. Ясинський) "Я не вижу тут конкретики, моментов, не вижу детализации, самого скелета, порядка". Ну, добре давай зробимо. І тут день зарплатні, один раз дали 50 тисяч і тут другий раз. І я йому скидаю, в мене були 50 тисяч на розтрати, оренда студії, зарплата того, того, і він такий: "Ми это не обговаривали", — розповів Міцкевич.

За його словами Міцкевича, після цього між ним та Ясинським виникли напружені стосунки, через що шеф-кухар обізлився на продюсера Полякової і вирішив заявити про роман зі співачкою. Шеф-кухар зізнався, що ситуація, яка склалася, була виключно хайпом і насправді ніякого роману не було.

Нагадаємо, раніше ми писали, Оля Полякова прокоментувала "роман" з Владом Міцкевичем і розповіла, про що жалкує. Крім цього, Фокус писав, Влад Міцкевич після прямого ефіру звернувся до Олі Полякової