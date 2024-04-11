Сотрудника картинной галереи уволили за попытку стать знаменитым художником

Мужчина хотел получить свою долю славы и известноть, но в итоге потерял не только работу, но и право посещать галерею.

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51-летний сотрудник галереи современного искусства в Мюнхене (Германии) поплатился работой за то, что повесил свою картину на выставке в мюнхенской Пинакотеке, пишет The Independent.

Свое произведение размером 60 на 120 сантиметров мужчина на короткое время повесил в пустом коридоре, сообщил представитель галереи. Таким образом он надеялся привлечь внимание к своему творчеству и в будущем добиться славы. Однако этому не суждено было осуществиться, поскольку сотрудники галереи сразу вычислили "лишний" экспонат.

По словам руководителя отдела коммуникаций галереи Тине Нелер, картину немедленно убрали.

Когда правда раскрылась, мужчину, который работал в составе технической команды, уволили и запретили посещать галерею, одну из крупнейших в Европе, где представлены работы Пабло Пикассо, Макса Эрнста, Сальвадора Дали и других известных художников.

Пинакотека – одна из крупнейших картинных галерей Европы

Это не первый случай, когда в галерее Германии находят дополнительную картину. Несколько месяцев назад сотрудники Бундескунсхалле собирали экспонаты для выставки и обнаружили, что там появилась лишняя картина.

Позже выяснилось, что художница Данай Эммануилидис, мечтавшая показать свою работу в известной галерее, тайно пронесла ее, спрятав под огромной толстовкой.

Портрет Эммануилидис под названием "Грузия" позже был продан галереей на аукционе за 3696 евро, а вырученные средства пошли в благотворительную организацию ArtAsyl в Кельне.

Ранее Фокус писал, что в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду.