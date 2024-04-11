Співробітника картинної галереї звільнили за спробу стати знаменитим художником

Чоловік хотів отримати свою частку слави і слави, але в підсумку втратив не тільки роботу, а й право відвідувати галерею.

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51-річний співробітник галереї сучасного мистецтва в Мюнхені (Німеччина) поплатився роботою за те, що повісив свою картину на виставці в мюнхенській Пінакотеці, пише The Independent.

Свій твір розміром 60 на 120 сантиметрів чоловік на короткий час повісив у порожньому коридорі, повідомив представник галереї. У такий спосіб він сподівався привернути увагу до своєї творчості і в майбутньому домогтися слави. Однак цьому не судилося здійснитися, оскільки співробітники галереї одразу вирахували "зайвий" експонат.

За словами керівника відділу комунікацій галереї Тіне Нелер, картину негайно прибрали.

Коли правда розкрилася, чоловіка, який працював у складі технічної команди, звільнили і заборонили відвідувати галерею, одну з найбільших у Європі, де представлені роботи Пабло Пікассо, Макса Ернста, Сальвадора Далі та інших відомих художників.

Пінакотека — одна з найбільших картинних галерей Європи

Це не перший випадок, коли в галереї Німеччини знаходять додаткову картину. Кілька місяців тому співробітники Бундескунсхалле збирали експонати для виставки і виявили, що там з'явилася зайва картина.

Пізніше з'ясувалося, що художниця Данай Еммануїлідіс, яка мріяла показати свою роботу у відомій галереї, таємно пронесла її, сховавши під величезною толстовкою.

Портрет Еммануїлідіс під назвою "Грузія" пізніше галерея продала на аукціоні за 3696 євро, а виручені кошти пішли в благодійну організацію ArtAsyl у Кельні.

Раніше Фокус писав, що в Британії секретний особняк з двома галереями захований у всіх на виду.