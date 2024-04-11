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Стиль жизни

Украинский дизайнер создал шляпки для королевы Камиллы и Кейт Миддлтон (фото)

Кейт Миддлтон
Фото: Getty | Кейт Миддлтон

Женщины из королевской семьи теперь имеют дизайнерские шляпки от Руслана Багинского, который родом из Львова.

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34-летний львовский дизайнер головных уборов и аксессуаров Руслан Багинский передал две шляпы королевской семье Великобритании. Об этом он сообщил у себя на странице в Инстаграм.

Для 42-летней принцессы Уэльской, которая недавно призналась,что ей диагностировали рак, Кейт Миддлтон команда Багинского создала шляпку зеленого цвета, которая имеет широкие поля. Ее украсил белоснежный цветок первоцвета, который символизирует жизнь и надежду.

Шляпка досталась и 76-летней жене Чарльза ІІІ, королеве Камилле. Для нее дизайнер создал берет черного цвета, который дополнил фиолетовым первоцветом. Он несет похожий месседж.

Церемония передачи происходила во дворе Посольства Великобритании. И эта новость появилась на официальной странице королевской семьи в Х.

"От имени Ее Величества Королевы и Ее Высочества Принцессы Уэльской Временно поверенный в делах Николас Гаррокс принял две особые шляпки, специально созданные известным украинским дизайнером головных уборов Русланом Багинским. Эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируя богатое культурное наследие наших народов и символизируя глубокие связи между британцами и украинцами", — говорится в сообщении.

Шляпки для королевской семьи Fullscreen
Шляпки для королевской семьи
Шляпки для королевской семьи Fullscreen
Шляпки для королевской семьи
Шляпки для королевской семьи
Шляпки для королевской семьи

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