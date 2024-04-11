Український дизайнер створив капелюшки для королеви Камілли та Кейт Міддлтон (фото)

Жінки з королівської родини тепер мають дизайнерські капелюшки від Руслана Багінського, який родом зі Льовова.

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34-річний львівський дизайнер головних уборів та аксесуарів Руслан Багінський передав два капелюхи королівській сім'ї Великої Британії. Про це він повідомив у себе на сторінці в Інстаграм.

Для 42-річної принцеси Уельської, яка нещодавно зізналася, що їй діагностували рак, Кейт Міддлтон команда Багінського створила капелюшок зеленого кольору, який має широкі поля. Його прикрасила білосніжна квітка первоцвіту, який символізує життя та надію.

Капелюшок дістався і 76-річній дружині Чарльза ІІІ, королеві Каміллі. Для неї дизайнер створив берет чорного кольору, який доповнив фіолетовим первоцвітом. Він несе схожий меседж.

Церемонія передачі відбувалася у дворі Посольства Великої Британії. І ця новина з’явилась на офіційній сторінці королівської родини в Х.

"Від імені Її Величності Королеви та Її Високості Принцеси Уельської Тимчасово повірений у справах Ніколас Гаррокс прийняв два особливі капелюшки, спеціально створені відомим українським дизайнером головних уборів Русланом Багінським. Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її з сучасними та інноваційними тенденціями, символізуючи багату культурну спадщину наших народів та символізуючи глибокі зв’язки між британцями та українцями", — йдеться у дописі.

Капелюшки для королівської родини Капелюшки для королівської родини

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