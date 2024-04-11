"Такая потрясающая": Крис Дженнер в шикарном платье D&G сходила на свидание с бойфрендом

Детям телеведущей Крис Дженнер нравится выбор матери. Пара вместе уже 10 лет.

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Американская теледива Крис Дженнер и ее давний партнер Кори Гэмбл устроили фурор, представив гламурный образ для своего свидания, сообщает Daily Mail.

68-летняя звезда реалити-шоу надела платье Dolce and Gabbana средней длины с длинными рукавами и эффектным белым воротником. Свой образ знаменитость дополнила высокими замшевыми сапогами до бедра от бренда Chanel. Из украшений на телеведущей были несколько массивных колец с драгоценными камнями. Она нанесла сияющий макияж, сделав акцент на глаза. Ее фирменные короткие волосы цвета воронова крыла были стильно уложены набок. Крис, взяв Кори под руку, загадочно улыбалась.

43-летний Гэмбл выглядит серьезным в своем черном костюме, туфлях и золотых часах на запястье.

Крис, который работает с Гэмбл уже десять лет, подписал пост "Вечер свидания", добавив два смайлика с черными сердечками. Пост стал хитом, ее дочь Хлоя Кардашьян прокомментировала: "Мама, ты такая потрясающая".

Звезда реалити-шоу встречается с Кори с 2014 года и называет его "величайшим парнем", который всегда дает ей "силу", когда она в ней нуждается.

"Он величайший парень, и он просто потрясающая поддержка для меня. Он действительно дает мне много сил и понимания. Он отличный резонатор. И он любит моих детей и мою маму, и они любят его", — отметила Дженнер.

Ранее, 17 февраля 2023 года, Крис Дженнер вызвала слухи о помолвке, показав кольцо с бриллиантом за $1,2 миллиона. Знаменитость сверкнула кольцом с огромным бриллиантом в День святого Валентина.